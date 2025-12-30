À LA UNE DU 30 DéC 2025
Revue de presse espagnole : le clin d’oeil de Vitinha (PSG) au Real Madrid, un retour fait chavirer le FC Barcelone  

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 09:45
Vitinha (PSG)
Voici l’avant dernière revue de presse espagnole de l’année 2025. Au menu : les idoles de Vitinha (PSG) et le retour de Ronald Araujo au FC Barcelone.

SPORT : « Volonté de nous revoir »

En dépression, Ronald Araujo a fait un retour très remarqué à l’entraînement du FC Barcelone. Sport assure que le défenseur uruguayen a été acclamé par les supporters blaugrana et ses coéquipiers.

MARCA : « Iniesta et Modric sont mes idoles »

Dans une interview accordée à Marca, Vitinha est revenu sur les références qui ont façonné son jeu :« Sans aucun doute, celui qui m’a le plus inspiré est Iniesta ; Andrés a toujours été mon plus grand modèle. Et puis Luka Modric, bien sûr. Ces deux-là ont toujours été mes principaux modèles. » Un clin d’oeil au Real Madrid, qui le suit au mercato ?

AS : « La priorité est un cerveau »

S’il sera discret cet hiver, le Real Madrid devrait se montrer bien plus actif lors du prochain mercato d’été. Trois noms font d’ailleurs les gros titres du jour : Kees Smit (Alkmaar, 21 ans), Adam Wharton (Crystal Palace, 21 ans) et Marc Guéri (Crystal Palace, 25 ans).

MUNDO DEPORTIVO : « Tous avec Araujo »

Mundo Deportivo confirme l’union sacrée qui s’est créée au sein du FC Barcelone autour d’Araujo, qui pourrait être relancé par Hansi Flick lors du derby contre l’Espanyol dès samedi en Liga.

FC BarceloneReal Madrid

