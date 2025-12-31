Stade Rennais Mercato : en plus de Mastantuono, Désiré s’attaque à une piste du PSG

En plus de Franco Mastantuono (Real Madrid), le Stade Rennais voudrait s’offrir Andrey Santos (Chelsea) cet hiver.

Le Stade Rennais veut frapper fort lors du mercato hivernal. Déjà intéressé par le milieu offensif du Real Madrid, Franco Mastantuono, qui pourrait débarquer à Rennes sous la forme d’un prêt, les dirigeants rennais seraient également à fond sur le milieu de terrain de Chelsea, Andrey Santos, joueur déjà courtisé par le Paris Saint-Germain. Une information du compte X @jonathan35001 et confirmée par Mohamed Toubache-Ter.

Désiré veut absolument Andrey Santos

Après un prêt plus que réussie la saison dernière du côté du RC Strasbourg, le Brésilien est revenu chez les Blues l’été dernier où il joue régulièrement depuis le début de la saison (1 but et 3 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues).

Cette piste serait une idée du directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré, particulièrement désireux de recruter le joueur formé à Vasco de Gama. Reste toutefois une interrogation de taille : il semble peu probable que Chelsea, partageant le même propriétaire que le RC Strasbourg, accepte de prêter ou de céder l’un de ses joueurs à un concurrent direct du Racing dans la course aux places européennes.