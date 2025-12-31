À LA UNE DU 31 DéC 2025
[17:32]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kantari refuse Lemaréchal, il va signer à Brest
[17:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports a tenté un défenseur central international !
[16:30]RC Lens Mercato : Thomasson sort du silence et ouvre la porte à un autre club
[16:00]Stade Rennais Mercato : en plus de Mastantuono, Désiré s’attaque à une piste du PSG
[15:30]OM Mercato : De Zerbi a pris une décision radicale avec Vaz et Bakola
[15:05]FC Barcelone Mercato : les pistes du Barça pour le mercato hivernal
[14:42]Real Madrid : Mbappé s’est blessé, le verdict est déjà tombé !
[14:22]ASSE : encore des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Horneland avant Le Mans
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un nouvel accord est tombé dans le dossier Abdelli !
[13:30]RC Lens : Sage annonce un forfait pour Toulouse et un premier objectif pour 2026
Stade Rennais Mercato : en plus de Mastantuono, Désiré s’attaque à une piste du PSG

Par Fabien Chorlet - 31 Déc 2025, 16:00
Andrey Santos (Chelsea)
En plus de Franco Mastantuono (Real Madrid), le Stade Rennais voudrait s’offrir Andrey Santos (Chelsea) cet hiver.

Le Stade Rennais veut frapper fort lors du mercato hivernal. Déjà intéressé par le milieu offensif du Real Madrid, Franco Mastantuono, qui pourrait débarquer à Rennes sous la forme d’un prêt, les dirigeants rennais seraient également à fond sur le milieu de terrain de Chelsea, Andrey Santos, joueur déjà courtisé par le Paris Saint-Germain. Une information du compte X @jonathan35001 et confirmée par Mohamed Toubache-Ter.

Désiré veut absolument Andrey Santos

Après un prêt plus que réussie la saison dernière du côté du RC Strasbourg, le Brésilien est revenu chez les Blues l’été dernier où il joue régulièrement depuis le début de la saison (1 but et 3 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues).

Cette piste serait une idée du directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré, particulièrement désireux de recruter le joueur formé à Vasco de Gama. Reste toutefois une interrogation de taille : il semble peu probable que Chelsea, partageant le même propriétaire que le RC Strasbourg, accepte de prêter ou de céder l’un de ses joueurs à un concurrent direct du Racing dans la course aux places européennes.

