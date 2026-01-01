Luis Campos a confirmé que le départ de Gianluigi Donnarumma était lié à des raisons financières. Le PSG aurait-il dû faire un effort, vu le flop Lucas Chevalier ? Nos journalistes en débattent.

« Non, c’est un vulgaire mercenaire »

Je reconnais un immense talent à Gianluigi Donnarumma mais sa mentalité est inverse à ses qualités de gardien. C’est un pesetero, comme on disait il y a longtemps en Espagne, un mercenaire qui court le cachet. Il a exaspéré tout le monde à Milan avec sa petite mentalité, incitant même des supporters à lui jeter des faux billets en plein match avec les jeunes de la sélection italienne à l’autre bout de l’Europe. Ses discours sur le PSG étaient tout le temps calibrés, froids, langue de bois au possible et ses saluts aux supporters uniquement destinés à toucher sa prime d’éthique. Des joueurs comme ça, comme l’a dit Luis Campos, merci mais non merci. En n’acceptant pas la nouvelle politique salariale du PSG, il a prouvé qu’il était venu dans la capitale pour une seule chose. Sinon, pourquoi quitter une équipe championne d’Europe et qui s’apprêtait à devenir championne du monde ?

Oui, les premiers pas de Lucas Chevalier au PSG ne se passent pas comme prévu mais je suis persuadé qu’avec le temps, il s’habituera à son nouvel environnement et à la pression inhérente. Et niveau mentalité, c’est quand même autre chose que Donnarumma ! »

Raphaël NOUET

« Le PSG aurait dû prolonger Donnarumma »

« Quatre mois après, je ne comprends toujours pas pourquoi le club de la capitale n’a pas tout fait pour garder Gianluigi Donnarumma et le prolonger. Auteur d’une phase finale exceptionnelle, le gardien italien a été l’un des plus grands, si ce n’est le plus grand artisan du sacre du PSG en Ligue des Champions. Certes, l’ancien portier de l’AC Milan demandait une grosse revalorisation salariale, mais elle semblait justifiée au regard de ses performances de la saison dernière.

Le poste de gardien reste un rôle particulièrement délicat, et il n’est pas facile de trouver le portier idéal. Avec Gianluigi Donnarumma, le PSG en avait un. Il est regrettable que le club parisien n’ait pas voulu consentir les efforts nécessaires pour le retenir. Et je reste convaincu que Luis Enrique n’est pas étranger à ce départ, lui qui souhaitait un gardien plus à l’aise balle au pied. »

Fabien CHORLET