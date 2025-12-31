L’agent de Gianluigi Donnarumma n’a pas tardé à réagir aux propos du directeur sportif du PSG, Luis Campos, qui a révélé que le gardien italien avait demandé un salaire trop important pour prolonger.

Hier, nous avons relayé les propos de Luis Campos, tenus sur RMC, à propos du départ de Gianluigi Donnarumma cet été. Le Portugais a déclaré : « Le club est plus important que quiconque. Cela a changé au PSG. Quant à Donnarumma, une combinaison de circonstances a conduit à cette décision. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d’avant, pas du PSG actuel… Notre politique est très axée sur le mérite : vous gagnez plus quand vous le méritez et quand vous jouez. Nous avons pris un moment pour discuter du problème Gigio. Nous étions obligés de trouver des solutions si nous ne parvenions pas à un accord avec lui ».

« Peut-être qu’un jour, ils nous expliqueront leur décision »

L’agent du gardien italien, Enzo Raiola, n’a pas tardé à réagir, via une interview à Radio Sportiva : « Pour Gianluigi, ç’a été un été intense vu ce qui s’est passé à Paris. Peut-être qu’un jour, ils nous expliqueront leur décision mais aujourd’hui, on profite d’un grand exploit de City. Quand Gigio est arrivé, les résultats se sont améliorés et aujourd’hui on se bat avec Arsenal pour la première place. En janvier, il y aura beaucoup de matches, mais les six premiers mois se sont bien passés. Lui et le club sont contents, et c’est très bien comme ça ».

Qui croire entre Luis Campos qui jure que les prétentions salariales de Donnarumma étaient trop élevées et son agent qui sous-entend qu’il y a une raison derrière le divorce ? Le parcours professionnel du gardien, marqué par des tensions avec tous ses employeurs à cause de l’argent, apporte un élément de réponse…