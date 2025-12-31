À LA UNE DU 31 DéC 2025
[11:58]ASSE Mercato : Raykkonen, pas avant l’été 2026 ?
[11:30]Revue de presse : le RC Strasbourg, l’OGC Nice et le LOSC s’activent en vue du mercato
[11:04]FC Barcelone Mercato : un retour improbable se précise, Koundé peut trembler !
[10:49]Stade Rennais : encore des tensions, Beye toujours en danger ?
[10:20]FC Nantes : les malheurs de Castro ont refroidi une cible de l’ASSE !
[10:01]OL : nouvel énorme revers pour Textor à cause d’Almada !
[09:39]Real Madrid : la moquerie magistrale d’un média pro-Barça contre Mbappé
[09:18]OM : un nouveau problème lié à la CAN
[08:59]PSG : le clan Donnarumma réagit à l’attaque de Campos
[08:40]ASSE Mercato : Bardeli fait une grande annonce sur son avenir !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : le clan Donnarumma réagit à l’attaque de Campos

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 08:59
💬 Commenter
Gianluigi Donnarumma lors d'un match de Manchester City.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’agent de Gianluigi Donnarumma n’a pas tardé à réagir aux propos du directeur sportif du PSG, Luis Campos, qui a révélé que le gardien italien avait demandé un salaire trop important pour prolonger.

Hier, nous avons relayé les propos de Luis Campos, tenus sur RMC, à propos du départ de Gianluigi Donnarumma cet été. Le Portugais a déclaré : « Le club est plus important que quiconque. Cela a changé au PSG. Quant à Donnarumma, une combinaison de circonstances a conduit à cette décision. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d’avant, pas du PSG actuel… Notre politique est très axée sur le mérite : vous gagnez plus quand vous le méritez et quand vous jouez. Nous avons pris un moment pour discuter du problème Gigio. Nous étions obligés de trouver des solutions si nous ne parvenions pas à un accord avec lui ».

« Peut-être qu’un jour, ils nous expliqueront leur décision »

L’agent du gardien italien, Enzo Raiola, n’a pas tardé à réagir, via une interview à Radio Sportiva : « Pour Gianluigi, ç’a été un été intense vu ce qui s’est passé à Paris. Peut-être qu’un jour, ils nous expliqueront leur décision mais aujourd’hui, on profite d’un grand exploit de City. Quand Gigio est arrivé, les résultats se sont améliorés et aujourd’hui on se bat avec Arsenal pour la première place. En janvier, il y aura beaucoup de matches, mais les six premiers mois se sont bien passés. Lui et le club sont contents, et c’est très bien comme ça ».

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Qui croire entre Luis Campos qui jure que les prétentions salariales de Donnarumma étaient trop élevées et son agent qui sous-entend qu’il y a une raison derrière le divorce ? Le parcours professionnel du gardien, marqué par des tensions avec tous ses employeurs à cause de l’argent, apporte un élément de réponse…

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot