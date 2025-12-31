À LA UNE DU 31 DéC 2025
PSG Mercato : ça se précise pour Chérif (Angers)

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 12:16
Sidiki Chérif (SCO) chargé par Tylel Tati (FC Nantes), deux joueurs suivis par le PSG.
Le PSG lorgne le jeune attaquant du SCO Sidiki Chérif (19 ans). Et justement, le club angevin est en train de préparer sa succession…

Avec 4 buts en 16 matches de Ligue 1, Sidiki Chérif a été l’une des révélations de la première partie de saison. L’attaquant du SCO aurait tapé dans l’œil du PSG, toujours à l’affut de futurs talents. Interrogé sur un départ cet hiver, l’entraîneur angevin, Alexandre Dujeux, a répondu : « Est-ce que le club sera en capacité de refuser une offre quasiment égale au budget du club ? Ça, c’est une grande question. Forcément, il y a des craintes par rapport à des départs éventuels, mais c’est comme ça, on fait partie d’une économie qui passe, pour un club comme le nôtre, beaucoup par les ventes de joueurs. On verra bien ».

Angers veut Moffi (Nice) qui a le même profil

Villarreal a proposé 20 M€ pour Chérif mais le SCO a repoussé cette offre. Après cela, L’Equipe a écrit : « Chérif ne partira qu’en cas d’offre satisfaisante, et on sait Angers parfois gourmand ». Ce sera donc pour plus de 20 M€, ce qui écarte un autre prétendant, le Stade Rennais. Mais pour le PSG, c’est largement jouable, tout comme pour Crystal Palace, également intéressé. Et une information parue ce mercredi semble confirmer que le SCO s’attend à voir sa pépite partir lors du mois de janvier.

Selon Mohamed Toubache-Ter, le club d’Anjou aurait en effet demandé le prêt de Terem Moffi à l’OGC Nice. L’attaquant nigérian ne veut plus porter le maillot rouge et noir après son agression par un ultra. Un prêt à Angers pour la deuxième partie de saison arrangerait tout le monde. Et permettrait de libérer plus facilement Chérif car les deux hommes ont le même profil…

