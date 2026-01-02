À LA UNE DU 2 JAN 2026
[00:00]PSG : Hiba Abouk, un retour de flamme calculé pour Achraf Hakimi ?
[23:14]FC Barcelone Mercato : coup de froid sur le retour de João Cancelo !
[22:33]OM, OL Mercato : gros rebondissement pour Abdelli, un club se rapproche du but
[22:09]FC Nantes Mercato : plutôt un défenseur ou un milieu comme ultime recrue ?
[21:40]OM : un membre du staff mis à l’écart !
[21:03]ASSE Mercato : Kilmer Sports active une piste pour remplacer Larsonneur
[20:31]Stade Rennais Mercato : un premier départ hivernal se précise, un renfort s’éloigne
[19:59]FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau blessé ?
[19:26]OM : Roberto De Zerbi visé par Chelsea, mais…
[19:03]OM, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Wahi à l’OGC Nice, ses premiers mots
PSG : Hiba Abouk, un retour de flamme calculé pour Achraf Hakimi ?

Par Raphaël Nouet - 2 Jan 2026, 00:00
Achraf Hakimi et Hiba Abouk, un an avant leur séparation, en 2022.
La presse people annonce qu’Hiba Abouk a opéré un rapprochement avec son ancien mari, Achraf Hakimi. Rapprochement motivé par sa dernière prolongation royale au PSG…

En fin d’année, la rumeur a couru dans la presse people qu’Hiba Abouk a fait son repenti concernant sa séparation avec Achraf Hakimi. L’actrice espagnole aurait présenté ses excuses au latéral droit du PSG, assurant que ce sont ses amis qui l’avaient incité à se séparer de lui en 2023. Leur divorce avait fait la Une des médias car Abouk avait réclamé beaucoup d’argent… Mais d’après ses détracteurs, cette tentative de rapprochement ne doit rien à l’amour et tout à l’aspect financier !

Hakimi a multiplié son salaire par trois…

En février 2025, le Marocain a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2029 moyennant une substantielle augmentation salariale. Il toucherait aujourd’hui aux alentours de 30 M€ par an, contre trois fois moins auparavant. Accusée d’être vénale et surtout de faire partager toute sa famille, et notamment sa mère, des revenus de son conjoint, Hiba Abouk aurait donc eu un retour de flamme très calculé pour Hakimi.

Pour rappel, les deux sont nés à Madrid et ont commencé à se fréquenter en 2018, quand le latéral évoluait encore au Real. Ils se sont mariés et ont eu deux enfants, Amin, né le 11 février 2020, et Naim, né le 12 février 2022. Depuis leur séparation, c’est Hiba Abouk qui a leur garde.

