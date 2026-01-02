PSG : Hiba Abouk, un retour de flamme calculé pour Achraf Hakimi ?

La presse people annonce qu’Hiba Abouk a opéré un rapprochement avec son ancien mari, Achraf Hakimi. Rapprochement motivé par sa dernière prolongation royale au PSG…

En fin d’année, la rumeur a couru dans la presse people qu’Hiba Abouk a fait son repenti concernant sa séparation avec Achraf Hakimi. L’actrice espagnole aurait présenté ses excuses au latéral droit du PSG, assurant que ce sont ses amis qui l’avaient incité à se séparer de lui en 2023. Leur divorce avait fait la Une des médias car Abouk avait réclamé beaucoup d’argent… Mais d’après ses détracteurs, cette tentative de rapprochement ne doit rien à l’amour et tout à l’aspect financier !

Hakimi a multiplié son salaire par trois…

En février 2025, le Marocain a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2029 moyennant une substantielle augmentation salariale. Il toucherait aujourd’hui aux alentours de 30 M€ par an, contre trois fois moins auparavant. Accusée d’être vénale et surtout de faire partager toute sa famille, et notamment sa mère, des revenus de son conjoint, Hiba Abouk aurait donc eu un retour de flamme très calculé pour Hakimi.

Pour rappel, les deux sont nés à Madrid et ont commencé à se fréquenter en 2018, quand le latéral évoluait encore au Real. Ils se sont mariés et ont eu deux enfants, Amin, né le 11 février 2020, et Naim, né le 12 février 2022. Depuis leur séparation, c’est Hiba Abouk qui a leur garde.