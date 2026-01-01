À LA UNE DU 1 JAN 2026
[09:32]OM Mercato : l’aveu déchirant de Ben Seghir sur son arrivée avortée à Marseille
[09:18]Real Madrid Mercato : Vinicius Jr met fin aux spéculations sur son avenir !
[09:04]Stade Rennais Mercato : Lepaul, un courtisan en moins grâce à Kalimuendo ?
[08:35]OL Mercato : Endrick enfin officialisé, ses premiers mots de Gone sont… pour l’ASSE !
[08:24]ASSE : Xabi Alonso (Real Madrid) convoqué au chevet d’Eirik Horneland
[08:05]FC Nantes Mercato : la priorité après Aboukhlal et Sissoko est connue
[07:46]RC Lens : un international tricolore en plus de Thauvin bientôt chez les Sang et Or ?
[07:28]Real Madrid : miracle pour Mbappé, finalement disponible pour la Supercoupe ?
[07:08]OM Mercato : le FC Barcelone accélère pour une cible phocéenne
[06:51]PSG Mercato : les 2 premières recrues de 2026 sont connues !
PSG Mercato : les 2 premières recrues de 2026 sont connues !

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 06:51
Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Pas décidé à bouleverser son effectif en janvier, le PSG pourrait en revanche anticiper son marché estival en attirant deux jeunes joueurs évoluant chez les géants portugais, le Benfica Lisbonne et le FC Porto.

Dans une récente interview, Luis Campos a déclaré avoir repéré plusieurs jeunes joueurs très prometteurs au Portugal mais ne pas pouvoir donner de nom car il risquerait de voir la concurrence débarquer. Eh bien, pour le premier jour de cette nouvelle année, L’Equipe a dévoilé l’identité des heureux élus ! Il s’agit du latéral droit du FC Porto Albert Costa (22 ans) et de l’attaquant du Benfica Lisbonne Anisio Cabral (17 ans). Le quotidien sportif annonce que le PSG pourrait anticiper son marché estival en attirant les deux joueurs dès janvier afin de leur laisser le temps de s’acclimater à leur nouvel environnement et être compétitifs dès le début de la prochaine saison.

Costa déjà établi chez les pros, Cabral pas encore lancé

Les deux profils sont très différents, et pas seulement à cause du poste des joueurs. Costa est déjà titulaire à Porto, où il a délivré 6 passes décisives lors de la première partie de saison, en 13 matches de championnat. Coté à 15 M€, il viendrait pour seconder Achraf Hakimi dans un premier temps et permettre au Marocain de souffler de temps en temps. Mais pas sûr que les Dragons, leaders de Liga, acceptent de laisser partir une pièce maîtresse en cours de saison. Peut-être qu’un achat avec un prêt dans la foulée satisferait toutes les parties, même si cela priverait Costa d’une intégration en douceur au PSG

Cabral, lui, évolue chez les jeunes du Benfica et n’a pas encore percé en équipe première. Pourtant, José Mourinho a récemment aligné de nombreux jeunes en Coupe du Portugal, poussant même un énorme coup de gueule à la fin du match en déclarant que certains n’avaient pas intérêt à lui demander pourquoi ils ne jouaient pas avec les pros. International portugais dans toutes les catégories de jeunes, Cabral a notamment brillé avec la sélection U17, avec laquelle il a inscrit 16 buts en 26 caps. Un vrai pari sur l’avenir… qui n’a même pas encore de cote sur Transfermarkt !

