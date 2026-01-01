Le PSG avait noté sur ses tablettes le nom du jeune attaquant du SCO d’Angers Sidiki Chérif (19 ans). Mais le PFC en a fait sa priorité…

Hier, nous avons relayé l’information selon laquelle le SCO d’Angers était en train de préparer la succession de Sidiki Chérif. Ce jeune attaquant qui a fêté ses 19 ans le 15 décembre a été la révélation de la première partie de saison angevine avec ses 4 buts et son énorme potentiel. Le PSG a coché son nom sur ses tablettes, de même que Villarreal, qui a formulé une première offre de 20 M€, repoussée par le SCO. Mais le club de l’Anjou s’est déjà résolu à perdre son joyau, preuve en est avec sa demande de prêt de Terem Moffi (OGC Nice), qui a exactement le même profil.

Chérif pourrait croiser deux fois le PSG en janvier

Mais si Chérif a de bonnes chances de venir à Paris cet hiver, ce ne serait pas au PSG, selon L’Equipe ! Le Paris FC en aurait fait sa priorité : « C’est le poste d’attaquant de pointe qui a été ciblé en priorité par les dirigeants parisiens. Le jeune Angevin Sidiké Chérif, 19 ans depuis le 15 décembre et auteur de 4 buts en 16 matches, semble être la priorité. Si le joueur apparaît comme un prospect pour l’avenir – les responsables parisiens n’ont jamais caché qu’ils pourraient se servir de cette fenêtre pour préparer les saisons suivantes -, il n’offre pas beaucoup de garanties alors que le PFC a un besoin urgent d’un buteur. Son profil ressemble à un pari à un tarif élevé puisque son club, le SCO, en demanderait au moins 20 millions d’euros. Ce montant n’est pas un obstacle pour le club parisien, mais la concurrence est rude puisque Chérif plaît à pas mal de clubs. Villarreal semble être, à date, en pôle pour engager l’attaquant né à Conakry, en Guinée ».

S’il signe au PFC, Chérif aura l’occasion de donner des regrets au PSG puisque les deux clubs parisiens vont s’affronter à deux reprises en janvier ! Une première fois ce dimanche en Ligue 1, la deuxième fois le 12 en 16es de finale de Coupe de France, systématiquement au Parc des Princes.