À LA UNE DU 1 JAN 2026
[11:37]FC Barcelone Mercato : un intérêt pour Maza, révélation de la CAN ?
[11:02]ASSE : un Vert rabaisse Arsenal par rapport au Chaudron
[10:42]FC Barcelone Mercato : Neymar a clos le débat sur son retour
[09:58]PSG Mercato : le PFC en passe de devancer Campos pour une pépite de L1
[09:32]OM Mercato : l’aveu déchirant de Ben Seghir sur son arrivée avortée à Marseille
[09:18]Real Madrid Mercato : Vinicius Jr met fin aux spéculations sur son avenir !
[09:04]Stade Rennais Mercato : Lepaul, un courtisan en moins grâce à Kalimuendo ?
[08:35]OL Mercato : Endrick enfin officialisé, ses premiers mots de Gone sont… pour l’ASSE !
[08:24]ASSE : Xabi Alonso (Real Madrid) convoqué au chevet d’Eirik Horneland
[08:05]FC Nantes Mercato : la priorité après Aboukhlal et Sissoko est connue
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : le PFC en passe de devancer Campos pour une pépite de L1

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 09:58
💬 Commenter
Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, en discussion avec Luis Enrique.
Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG avait noté sur ses tablettes le nom du jeune attaquant du SCO d’Angers Sidiki Chérif (19 ans). Mais le PFC en a fait sa priorité…

Hier, nous avons relayé l’information selon laquelle le SCO d’Angers était en train de préparer la succession de Sidiki Chérif. Ce jeune attaquant qui a fêté ses 19 ans le 15 décembre a été la révélation de la première partie de saison angevine avec ses 4 buts et son énorme potentiel. Le PSG a coché son nom sur ses tablettes, de même que Villarreal, qui a formulé une première offre de 20 M€, repoussée par le SCO. Mais le club de l’Anjou s’est déjà résolu à perdre son joyau, preuve en est avec sa demande de prêt de Terem Moffi (OGC Nice), qui a exactement le même profil.

Chérif pourrait croiser deux fois le PSG en janvier

Mais si Chérif a de bonnes chances de venir à Paris cet hiver, ce ne serait pas au PSG, selon L’Equipe ! Le Paris FC en aurait fait sa priorité : « C’est le poste d’attaquant de pointe qui a été ciblé en priorité par les dirigeants parisiens. Le jeune Angevin Sidiké Chérif, 19 ans depuis le 15 décembre et auteur de 4 buts en 16 matches, semble être la priorité. Si le joueur apparaît comme un prospect pour l’avenir – les responsables parisiens n’ont jamais caché qu’ils pourraient se servir de cette fenêtre pour préparer les saisons suivantes -, il n’offre pas beaucoup de garanties alors que le PFC a un besoin urgent d’un buteur. Son profil ressemble à un pari à un tarif élevé puisque son club, le SCO, en demanderait au moins 20 millions d’euros. Ce montant n’est pas un obstacle pour le club parisien, mais la concurrence est rude puisque Chérif plaît à pas mal de clubs. Villarreal semble être, à date, en pôle pour engager l’attaquant né à Conakry, en Guinée ».

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

S’il signe au PFC, Chérif aura l’occasion de donner des regrets au PSG puisque les deux clubs parisiens vont s’affronter à deux reprises en janvier ! Une première fois ce dimanche en Ligue 1, la deuxième fois le 12 en 16es de finale de Coupe de France, systématiquement au Parc des Princes.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot