Avant de prendre en main le PSG à l’été 2023, Luis Enrique a passé un entretien pour devenir entraîneur de Chelsea. Mais il a finalement préféré refuser le poste…

Entre la fin de son aventure à la tête de la sélection espagnole en janvier 2023, après le Mondial qatari, et sa nomination sur le banc du PSG, juin de cette même année, Luis Enrique a vécu six mois sans emploi. Mais pas sans activité. Son ami Graham Hunter a ainsi révélé qu’il avait passé un entretien avec Chelsea, qui cherchait un successeur à l’intérimaire Frank Lampard. Mais le fonctionnement interne des Blues n’avait pas du tout plu à l’Espagnol, qui avait préféré renoncer à s’embarquer dans ce qui ressemble à une galère pour n’importe quel coach.

« Je suis très proche de Luis Enrique, a déclaré Hunter à TalkSport. Avant qu’il ne rejoigne le PSG, il a eu un entretien qui s’est très bien passé avec Clearlake (le fonds d’investissement qui détient BlueCo et Chelsea) à Cobham pour devenir l’entraîneur de Chelsea. Mais il a dit : « Je ne vais pas prendre le job ». Il a vu exactement ce dont Maresca a souffert. Et je le sais parce qu’il nous l’a dit dans le documentaire que nous avons fait sur lui. Il a vu des propriétaires qui faisaient ingérence dans son travail, 62 directeurs du football… Il a compris que ce serait un problème. Pour ces raisons, je vous le dis, Xabi Alonso ne viendra pas à Chelsea. J’en suis persuadé. »

Luis Enrique a bien fait de privilégier l’offre du PSG à celle de Chelsea puisqu’à Paris, il est le seul maître à bord et il travaille main dans la main avec Luis Castro. Aucune recrue ne lui est imposé ni aucun joueur dans son onze de départ. Et le succès est au rendez-vous puisqu’il a tout gagné avec le PSG depuis un an et demi. Alors que Chelsea, lui, n’a gagné « que » le Mondial des Clubs… face à Paris !