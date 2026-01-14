À LA UNE DU 14 JAN 2026
PSG Mercato : furax pour Dembélé, Campos relance un crack du FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 12:47
Luis Campos (PSG)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le cas de la prolongation d’Ousmane Dembélé (28 ans) étant plus serré que prévu, le PSG pourrait activer un plan B de taille au mercato. 

Ousmane Dembélé (28 ans) crispe le PSG. Selon le journaliste Marc Mechenoua, les rumeurs sur le Ballon d’Or ont fortement déplu au club et à l’entourage du joueur, alors que Paris a juste formulé une volonté de le prolonger.

Une short-list déjà prête

Après Luis Enrique, Luis Campos serait très remonté sur les « fake news » qui sont sorties dernièrement par voie de presse. Si les discussions ne sont pas du tout rompues et se poursuivent dans un cadre plutôt sain, RMC Sport a récemment fait savoir que le directeur sportif du PSG avait déjà établi une short-list d’éventuels remplaçants si Dembélé devait quitter le navire plus tôt que prévu. Au cas où. 

MU a déjà refusé deux propositions du Barça 

Le premier de cette liste se nommerait Marcus Rashford. Au FC Barcelone, l’ailier anglais est performant malgré une baisse de temps de jeu depuis le retour des blessés. Avec 7 buts et 11 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 28 ans a prouvé sa valeur et souhaite rester en Catalogne à l’issue de son prêt. Les dirigeants catalans négocient actuellement avec Manchester United pour tenter de satisfaire son souhait. Deux premières propositions ont été refusées. 

Le PSG prêt à s’aligner pour Rashford ?

Le vrai problème est plus profond : le Barça n’a actuellement pas dans ses caisses les 30 millions d’euros réclamés par les Red Devils pour finaliser le dossier de Rashford. Et le PSG le sait. Selon Marca, le club de la capitale PSG pourrait donc prévoir le cas échéant de soumettre une offre de 50 M€ pour ferrer Rashford et devancer le FC Barcelone dans la course. Le quotidien madrilène précise que MU ne dira pas non au plus offrant. 

