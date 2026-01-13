À LA UNE DU 13 JAN 2026
[23:30]PSG Mercato : le Qatar doit-il céder devant les caprices de Dembélé ?
[22:51]OM : les notes des Marseillais sans pitié avec Bayeux (9-0)
[22:08]FC Barcelone Mercato : Deco passe la main sur un dossier à 30 M€
[21:54]Real Madrid : « un ramassis de conneries », un Merengue explose après le renvoi d’Alonso
[21:38]OM Mercato : après Hojbjerg, la Juventus parasite un autre dossier marseillais
[21:09]FC Nantes : un stage programmé après le Paris FC
[20:48]RC Lens : Sage s’enflamme pour le choc des leaders en Coupe de France
[20:34]ASSE Mercato : un départ acté !
[20:26]OM : le onze olympien pour défier Bayeux en Coupe de France
[20:14]Le tirage des 8es de finale de la Coupe de France est connu
FC Barcelone Mercato : Deco passe la main sur un dossier à 30 M€

Par Raphaël Nouet - 13 Jan 2026, 22:08
💬 Commenter
Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco.
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, tente de négocier avec Manchester United une indemnité à la baisse pour Marcus Rashford.

Depuis que la plupart des blessés sont opérationnels, Marcus Rashford joue beaucoup moins. Mais il n’empêche qu’en début de saison, il a rendu de fiers services au FC Barcelone, inscrivant 7 buts et délivrant 11 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues. L’ailier gauche anglais a déjà fait savoir qu’il comptait rester en Catalogne à l’issue de son prêt. Et les dirigeants blaugranas négocient actuellement avec Manchester United pour que son souhait soit réalisé. Mais il y a un hic…

MU a refusé les deux propositions du Barça

Le FC Barcelone n’a toujours pas de gros moyens financiers, à cause du fair-play financier espagnol. Le directeur sportif catalan, Deco, demande donc une remise sur les 30 M€ de son option d’achat. Il estime que Marcus Rashford est certes très bon mais qu’il ne part pas titulaire quand l’équipe est au complet. Selon Mundo Deportivo, le Barça aurait fait deux propositions à MU : soit baisser l’option d’achat, soit prêter Rashford une deuxième saison d’affilée. Pour le moment, les Red Devils ont repoussé les deux…

En grande difficulté financière, Manchester United souhaite vendre Rashford l’été prochain pour renflouer les caisses. Si ce n’est pas au FC Barcelone, ce sera à un autre club, l’ailier ayant une bonne cote sur le marché des transferts. Surtout après sa première partie de saison en Catalogne…

FC Barcelone

