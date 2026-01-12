À LA UNE DU 12 JAN 2026
OM Mercato : Benatia a bien failli rafler un crack du FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert - 12 Jan 2026, 14:30
Medhi Benatia (OM)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’OM est passé tout près d’un joli coup sur le marché des transferts. C’est le FC Barcelone qui en a profité. 

Roony Bardghji, jeune ailier suédois du FC Barcelone, était bien sur les tablettes de l’OM l’été dernier. L’Équipe a confirmé l’information. À l’époque, l’ailier suédois avait été recruté pour seulement 2 millions d’euros, une somme qui paraît dérisoire au regard de sa progression fulgurante depuis son arrivée. Aujourd’hui, sa valeur est estimée à 10 millions d’euros et il attire l’attention de plusieurs clubs européens sur ce mercato hivernal.

L’OM le premier à s’intéresser à Bardghji 

Bardghji n’a pas mis longtemps à se faire remarquer. À seulement 20 ans, l’ailier suédois s’est imposé comme un joueur créatif et capable de faire la différence, avec une vitesse d’exécution, un sens du dribble et une maturité surprenante pour son âge. Sa progression fulgurante explique pourquoi l’OM, sous la houlette de Medhia Benatia, avait flashé sur lui l’été dernier. Le club phocéen y voyait un investissement à fort potentiel, mais la concurrence et le timing ont finalement compliqué la concrétisation du dossier.

Liverpool prêt à poser 50 M€ ! 

Aujourd’hui, plusieurs équipes suivent de près l’évolution de Bardghji. Liverpool serait notamment prêt à passer à l’offensive et pourrait formuler une offre spectaculaire dès ce mois de janvier. Selon Fichajes, le club anglais pourrait proposer jusqu’à 50 millions d’euros pour le recruter, un montant qui reflète l’explosion de sa cote et l’intérêt croissant de l’Europe pour ce jeune talent. D’autres clubs européens sont également sur le coup. Pour l’OM, c’est un petit regret qui reste dans les mémoires puisqu’une doublure à Mason Greenwood ne serait aujourd’hui pas du luxe. 

