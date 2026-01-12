Selon L’Équipe, Robinio Vaz et Pierre-Emerick Aubayemang pourraient peur écartés du groupe de l’OM pour affronter Bayeux ce mardi en 16es de finale de la Coupe de France.

C’est une décision qui ne devrait pas passer inaperçue à l’OM. À la veille des 16es de finale de la Coupe de France face à Bayeux, Roberto De Zerbi pourrait se priver de deux noms lourds du vestiaire olympien. Selon L’Équipe, Robinio Vaz et Pierre-Emerick Aubameyang se dirigent vers une absence du groupe pour le déplacement à Caen, ce mardi soir. Un choix fort, assumé, et révélateur d’une gestion très ciblée de l’effectif après la désillusion du Trophée des champions face au PSG (2-2, 1-4 aux tirs au but).

Rentrés tard dans la nuit de vendredi à samedi après un scénario cruel au Koweït, les Marseillais ont repris le chemin de la Commanderie ce week-end. Si certains éléments avaient effectué une séance facultative dès la veille, la majorité des titulaires du Classique ont bénéficié d’un repos bienvenu. Le coach de l’OM, fidèle à sa méthode, a opté pour un planning individualisé afin d’absorber la fatigue accumulée sur les dernières semaines. Mais lors de la séance collective de dimanche matin, un détail a immédiatement sauté aux yeux : Vaz n’était pas avec le groupe. Le jeune attaquant de 18 ans s’est entraîné à part, sans indication officielle sur la nature de cette mise à l’écart.

Vaz déclassé, Aubameyang doit souffler

Précaution physique ou sanction interne ? Le flou demeure, mais sauf retournement de situation, Vaz ne devrait pas faire le déplacement pour affronter Bayeux. Une absence qui confirmerait surtout son déclassement progressif dans la hiérarchie offensive, son temps de jeu s’étant nettement réduit ces dernières semaines. Le cas d’Aubameyang est, lui, très différent. Touché mentalement par l’issue du Classique, et notamment par cette dernière occasion manquée qui aurait pu offrir la victoire à l’OM, l’international gabonais paie surtout une accumulation extrême de fatigue. À 36 ans, l’ancien d’Arsenal n’a quasiment pas coupé depuis décembre, enchaînant la CAN avec le Gabon dans un contexte lourd, marqué par des polémiques autour d’une possible blessure musculaire et des sanctions disciplinaires annoncées par le ministère des Sports de son pays, allant jusqu’à son exclusion de la sélection.

Dans ce contexte, De Zerbi aurait choisi de protéger son attaquant phare, autant physiquement que psychologiquement, quitte à se passer d’un taulier pour un match de Coupe de France. Un choix fort, mais cohérent avec la gestion humaine et exigeante prônée par le technicien italien depuis son arrivée. Face à Bayeux, l’OM pourrait donc se présenter avec un visage remanié, entre opportunités offertes aux remplaçants et message clair envoyé à certains jeunes. À Marseille, même en Coupe, personne n’est intouchable. Et De Zerbi le rappelle, une fois de plus, bro.