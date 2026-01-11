À LA UNE DU 12 JAN 2026
[00:00]Stade Rennais : Beye ressort 2 joueurs après la qualification en Coupe
[22:59]LOSC – OL : Endrick marque un but et les esprits, les Gones qualifiés
[22:30]OM Mercato : un 2e club espagnol sur Maupay, Abdelli en approche ?
[22:16]FC Nantes : Kantari a vu du positif contre Nice et justifie sa rotation
[22:04]Le FC Barcelone domine le Real Madrid, Raphinha éclipse Vinicius Jr
[21:44]PSG Mercato : l’entourage de Dembélé lâche ses vérités sur sa prolongation
[21:27]OM Mercato : une arrivée à 28 M€ finalisée cet hiver ?
[20:45]FC Nantes : les gagnants et les perdants de l’élimination face à Nice
[20:12]LOSC – OL : les compos pour le choc des 16es sont tombées, Endrick est là !
[20:10]Le Stade Rennais a eu chaud, le FC Nantes éliminé
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : un 2e club espagnol sur Maupay, Abdelli en approche ?

Par Raphaël Nouet - 11 Jan 2026, 22:30
💬 Commenter
Neal Maupay lors d'un match amical de l'OM l'été dernier.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Poussé vers la sortie par l’OM, Neal Maupay aurait deux courtisans espagnols. Son départ permettrait de financer l’arrivée de l’Angevin Himad Abdelli.

En début de journée, Mohamed Toubache-Ter a annoncé que le FC Séville avait contacté l’Olympique de Marseille pour se faire prêter Neal Maupay. Ce soir, Le 10 Sport assure qu’un autre club espagnol, Getafe, aurait formulé la même demande. Poussé vers la sortie l’été dernier par la direction phocéenne, l’attaquant avait décidé de rester. Son temps de jeu, très faible, s’en est ressenti. Les choses ne devraient pas s’arranger en deuxième partie de saison avec le retour de blessure d’Amine Gouiri. Maupay aurait compris le message et serait plus ouvert à un départ.

Getafe et Séville sont en milieu de tableau de la Liga

Getafe et le FC Séville évoluent dans les mêmes eaux cette saison, à savoir le milieu de tableau de Liga. Les banlieusards madrilènes sont 12es, les Andalous 14es. Getafe a un besoin urgent d’attaquant puisqu’il a la deuxième pire attaque du championnat espagnol avec 15 buts inscrits. A Séville, Maupay pourrait retrouver un autre ancien Marseillais, Alexis Sanchez.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le 10 Sport précise que le départ de Maupay pourrait débloquer l’arrivée de l’Angevin Himad Abdelli. Le milieu offensif algérien est la priorité de l’OM pour cet hiver mais la direction doit d’abord dégraisser son effectif. Un prêt de Maupay, avec prise en charge totale ou partielle d’un salaire estimé à 2 M€, serait une bonne chose en ce sens.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot