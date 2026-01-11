La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Poussé vers la sortie par l’OM, Neal Maupay aurait deux courtisans espagnols. Son départ permettrait de financer l’arrivée de l’Angevin Himad Abdelli.

En début de journée, Mohamed Toubache-Ter a annoncé que le FC Séville avait contacté l’Olympique de Marseille pour se faire prêter Neal Maupay. Ce soir, Le 10 Sport assure qu’un autre club espagnol, Getafe, aurait formulé la même demande. Poussé vers la sortie l’été dernier par la direction phocéenne, l’attaquant avait décidé de rester. Son temps de jeu, très faible, s’en est ressenti. Les choses ne devraient pas s’arranger en deuxième partie de saison avec le retour de blessure d’Amine Gouiri. Maupay aurait compris le message et serait plus ouvert à un départ.

Getafe et Séville sont en milieu de tableau de la Liga

Getafe et le FC Séville évoluent dans les mêmes eaux cette saison, à savoir le milieu de tableau de Liga. Les banlieusards madrilènes sont 12es, les Andalous 14es. Getafe a un besoin urgent d’attaquant puisqu’il a la deuxième pire attaque du championnat espagnol avec 15 buts inscrits. A Séville, Maupay pourrait retrouver un autre ancien Marseillais, Alexis Sanchez.

Le 10 Sport précise que le départ de Maupay pourrait débloquer l’arrivée de l’Angevin Himad Abdelli. Le milieu offensif algérien est la priorité de l’OM pour cet hiver mais la direction doit d’abord dégraisser son effectif. Un prêt de Maupay, avec prise en charge totale ou partielle d’un salaire estimé à 2 M€, serait une bonne chose en ce sens.