On en sait plus sur la cassure entre les joueurs du Real Madrid et leur entraîneur, Xabi Alonso. Il s’avère qu’à chaque fois, le FC Barcelone en était le responsable…

On le sait, le FC Barcelone a été directement à l’origine du renvoi de Xabi Alonso par le Real Madrid. La direction merengue avait fixé pour objectif à son entraîneur de remporter la Supercoupe d’Espagne. La défaite en finale contre les Blaugranas (2-3) dimanche a donc scellé son sort. Mais ce qu’on ne savait pas, c’est que le Barça a provoqué la première cassure entre l’entraîneur et son groupe. Et donc entre Alonso et sa direction puisque Florentino Pérez soutient sans condition ses stars…

« Je ne savais pas que j’étais venu pour entraîner une crèche ! »

Marca révèle que, quelques jours après la victoire dans le Clasico (2-1) au Bernabeu, fin octobre, Xabi Alonso a mis un énorme coup de pression à ses joueurs. En substance, il leur reprochait leur manque d’intensité pendant les entraînements ainsi que leurs messes continues. Il leur aurait lancé : « Je ne savais pas que j’étais venu pour entraîner une crèche ! ». Evidemment, les joueurs du Real Madrid et leur ego surdimensionné n’ont pas du tout apprécié cette remarque. Malgré sa défaite, le FC Barcelone a provoqué un premier clash entre un Xabi Alonso déterminé à tirer le maximum de ses troupes et des Merengue qui préfèrent la jouer cool…

D’ailleurs, Marca confirme que le Basque n’a jamais réussi à imprimer l’intensité voulue lors des entraînements. Ses joueurs sont plus dans la gestion des efforts, ce que Carlo Ancelotti respectait voire encourageait depuis 2021. La conclusion, c’est que les méthodes de Xabi Alonso tranchaient trop avec celles de son prédécesseur et que les Merengue n’étaient pas prêts à suivre ses ordres. Triste…