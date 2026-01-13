Real Madrid : le message fort et digne de Xabi Alonso après son départ

C’est une page qui se tourne. Et Xabi Alonso a choisi les mots justes pour quitter le Real Madrid.

Quelques heures après l’officialisation de son départ du Real Madrid, Xabi Alonso a pris la parole sur Instagram pour adresser un message empreint de respect et d’émotion. « Cette étape professionnelle touche à sa fin, et elle ne s’est pas déroulée comme nous l’aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters et le madridisme pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et fierté d’avoir fait de mon mieux », a-t-il écrit.

Un message à l’image de l’homme : sobre, élégant et profondément respectueux de l’institution madrilène. Malgré une aventure qui n’aura pas répondu à toutes les attentes sportives, Xabi Alonso n’a jamais perdu la confiance du vestiaire ni celle d’une partie du public, séduit par son calme et sa vision du jeu.

Son passage sur le banc du Real Madrid restera marqué par une volonté claire d’imposer des principes forts, parfois au prix de résultats irréguliers. Mais dans un club où l’exigence est permanente, l’ancien milieu de terrain aura assumé ses responsabilités jusqu’au bout, sans se dérober. En quittant Madrid avec dignité, Xabi Alonso laisse la porte ouverte à un retour futur. Et dans la capitale espagnole, nombreux sont ceux qui estiment que cette séparation n’est peut-être qu’un au revoir.