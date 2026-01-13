Pour sa première conférence de presse comme entraîneur principal du Real Madrid, Alvaro Arbeloa a dit beaucoup de bien de ses joueurs, notamment de Vinicius Jr.

Dès demain, le Real Madrid sera à nouveau sur les terrains, trois jours après sa défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (2-3) qui a précipité le renvoi de Xabi Alonso. Nommé hier, Alvaro Arbeloa a tenu sa première conférence de presse ce mardi pour évoquer le 8e de finale de Coupe du Roi contre Albacete. Le discours du nouvel entraîneur de la Maison Blanche était très attendu. Allait-il secouer des troupes très décevantes depuis le début de la saison ou opter pour la fameuse câlinothérapie ? C’est la seconde option qui a été retenue…

« Tous les joueurs repartent de zéro »

« Nous avons tous vu les derniers matches et leur combativité en Supercoupe face au Barça. Nous avons une équipe de gars prêts à tout, conscients des exigences du Real Madrid. Gagner sous ce blason ne peut se faire qu’en respectant les valeurs du club. Tous les joueurs repartent de zéro, c’est un nouveau départ. Ils sont très motivés. Nous avons une équipe de grands professionnels, tous de bons gars désireux de bien faire les choses. Je sais ce que signifie être un joueur du Real Madrid et ce que cela implique. Je leur ai dit ce matin que la meilleure période de ma vie a été celle passée au Real Madrid. »

L’ancien défenseur a été interrogé sur le cas Vinicius Jr, dont les relations avec son prédécesseur étaient très tendues. Là aussi, il a opté pour la caresse plutôt que le bâton : « Je me fiche de ce qui s’est passé. J’ai la chance d’avoir Vinicius, l’un des joueurs les plus imprévisibles au monde et l’un des plus aimés des fans. Je veux juste voir Vinicius s’amuser et danser ». Le Brésilien, plutôt bon face au Barça en l’absence de Kylian Mbappé, va-t-il enfin retrouver son meilleur niveau ? Réponse dès demain contre Albacete !