À LA UNE DU 13 JAN 2026
[17:04]FC Barcelone Mercato : c’est officiel pour Cancelo !
[16:55]ASSE : petite alerte pour un cadre des Verts
[16:34]OM Mercato : coup dur dans le dossier Hadj Moussa !
[16:17]Real Madrid : Arbeloa commence par flatter ses stars, une tout particulièrement
[16:00]FC Nantes Mercato : Sissoko a signé, un chouchou des supporters parti pour en faire les frais !
[15:30]OM Mercato : Benatia veut boucler 3 recrues grâce au jackpot Vaz !
[15:00]Mercato : la nouvelle star russe déterre la hache de guerre entre le PSG et le FC Barcelone 
[14:30]ASSE : des bonnes nouvelles en cascade avant Clermont ! 
[14:00]FC Barcelone : choqué par Xabi Alonso, Deco vend la mèche pour l’avenir de Flick ! 
[13:35]FC Nantes Mercato : après Sissoko, une nouvelle recrue se rapproche de Nantes ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : Arbeloa commence par flatter ses stars, une tout particulièrement

Par Raphaël Nouet - 13 Jan 2026, 16:17
💬 Commenter
Alvaro Arbeloa lors de sa première conférence de presse comme entraîneur du Real Madrid.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Pour sa première conférence de presse comme entraîneur principal du Real Madrid, Alvaro Arbeloa a dit beaucoup de bien de ses joueurs, notamment de Vinicius Jr.

Dès demain, le Real Madrid sera à nouveau sur les terrains, trois jours après sa défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (2-3) qui a précipité le renvoi de Xabi Alonso. Nommé hier, Alvaro Arbeloa a tenu sa première conférence de presse ce mardi pour évoquer le 8e de finale de Coupe du Roi contre Albacete. Le discours du nouvel entraîneur de la Maison Blanche était très attendu. Allait-il secouer des troupes très décevantes depuis le début de la saison ou opter pour la fameuse câlinothérapie ? C’est la seconde option qui a été retenue…

« Tous les joueurs repartent de zéro »

« Nous avons tous vu les derniers matches et leur combativité en Supercoupe face au Barça. Nous avons une équipe de gars prêts à tout, conscients des exigences du Real Madrid. Gagner sous ce blason ne peut se faire qu’en respectant les valeurs du club. Tous les joueurs repartent de zéro, c’est un nouveau départ. Ils sont très motivés. Nous avons une équipe de grands professionnels, tous de bons gars désireux de bien faire les choses. Je sais ce que signifie être un joueur du Real Madrid et ce que cela implique. Je leur ai dit ce matin que la meilleure période de ma vie a été celle passée au Real Madrid. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’ancien défenseur a été interrogé sur le cas Vinicius Jr, dont les relations avec son prédécesseur étaient très tendues. Là aussi, il a opté pour la caresse plutôt que le bâton : « Je me fiche de ce qui s’est passé. J’ai la chance d’avoir Vinicius, l’un des joueurs les plus imprévisibles au monde et l’un des plus aimés des fans. Je veux juste voir Vinicius s’amuser et danser ». Le Brésilien, plutôt bon face au Barça en l’absence de Kylian Mbappé, va-t-il enfin retrouver son meilleur niveau ? Réponse dès demain contre Albacete !

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot