Le départ de Xabi Alonso du Real Madrid pourrait rouvrir les négociations pour prolonger Vinicius Junior (25 ans).

Le départ de Xabi Alonso du Real Madrid pourrait avoir des répercussions dans le vestiaire. Notamment au niveau des discussions autour de la prolongation de Vinicius Junior. Le jeune Brésilien, âgé de 25 ans, reste au centre des plans sportifs et financiers du club, et son avenir est désormais scruté de près par les dirigeants espagnols.

« Le départ de Xabi Alonso pourrait faciliter sa prolongation »

Marcos Benito, interrogé par El Chiringuito, n’en fait pas mystère : « Le départ de Xabi Alonso pourrait faciliter la prolongation de Vinicius au Real Madrid. Maintenant, la rénovation est plus facile. Il faut toutefois attendre de voir quel rôle Alvaro Arbeloa va lui donner dans sa future équipe. De ce que je sais, il a une bonne estime de lui et sait tout ce qu’il a fait pour le club et le niveau qu’il peut avoir. »

Arbeloa doit voir Vinicius à l’oeuvre

En résumé, le nouveau coach du Real Madrid doit valider si Vinicius peut prolonger son contrat dans des conditions plus favorables, consolidant sa place dans l’équipe et son statut de leader offensif pour les saisons à venir. Avec ce départ et la possible prolongation de son joyau brésilien, la Casa Blanca enverrait un signal fort à tous ceux qui commencent à douter du projet dirigé par Florentino Pérez.