À LA UNE DU 13 JAN 2026
[11:50]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Boga ou Moffi, la vérité sur un double dossier alléchant
[11:21]Revue de presse : le PFC vise une bête noire de Nantes, une recrue se rapproche de Rennes, un futur Frankowski à Lens ?
[11:19]OM : 3 absents de taille dans le groupe pour Bayeux
[11:00]Real Madrid Mercato : Xabi Alonso viré, Vinicius enfin prolongé ? 
[10:49]Stade Rennais Mercato : Habib Beye a flashé sur un petit prodige du PSG que s’arrache la Ligue 1
[10:13]OL Mercato : Endrick déjà de retour au Real Madrid, Fabrizio Romano vend la mèche !
[09:45]Revue de presse espagnole : un premier renfort pour Arbeloa au Real Madrid, coup dur pour Cancelo au FC Barcelone ! 
[09:30]RC Lens Mercato : Leca a reçu une réponse pleine de promesses de Côme pour Van Der Brempt
[09:12]ASSE Mercato : Batubinsika a trouvé preneur, un petit bonus en vue pour recruter cet hiver ?
[08:48]OM Mercato : après les adieux de Vaz, Benatia et Bakola ont pris une décision radicale ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid Mercato : Xabi Alonso viré, Vinicius enfin prolongé ? 

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 11:00
💬 Commenter
Vinícius Júnior (Real Madrid)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le départ de Xabi Alonso du Real Madrid pourrait rouvrir les négociations pour prolonger Vinicius Junior (25 ans).

Le départ de Xabi Alonso du Real Madrid pourrait avoir des répercussions dans le vestiaire. Notamment au niveau des discussions autour de la prolongation de Vinicius Junior. Le jeune Brésilien, âgé de 25 ans, reste au centre des plans sportifs et financiers du club, et son avenir est désormais scruté de près par les dirigeants espagnols.

« Le départ de Xabi Alonso pourrait faciliter sa prolongation »

Marcos Benito, interrogé par El Chiringuito, n’en fait pas mystère : « Le départ de Xabi Alonso pourrait faciliter la prolongation de Vinicius au Real Madrid. Maintenant, la rénovation est plus facile. Il faut toutefois attendre de voir quel rôle Alvaro Arbeloa va lui donner dans sa future équipe. De ce que je sais, il a une bonne estime de lui et sait tout ce qu’il a fait pour le club et le niveau qu’il peut avoir. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Arbeloa doit voir Vinicius à l’oeuvre 

En résumé, le nouveau coach du Real Madrid doit valider si Vinicius peut prolonger son contrat dans des conditions plus favorables, consolidant sa place dans l’équipe et son statut de leader offensif pour les saisons à venir. Avec ce départ et la possible prolongation de son joyau brésilien, la Casa Blanca enverrait un signal fort à tous ceux qui commencent à douter du projet dirigé par Florentino Pérez.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot