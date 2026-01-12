Au lendemain de la défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne (2-3), Xabi Alonso a été remercié par la Maison Blanche.

On savait que l’aventure de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid ne tenait plus qu’à un fil, mais on ne s’attendait pas à ce que le technicien soit sacrifié dès le lendemain de la Supercoupe d’Espagne ! La Maison Blanche vient pourtant de publier un communiqué dans lequel elle annonce que l’ancien milieu de terrain n’est plus son entraîneur. La défaite contre le FC Barcelone (2-3) a été la goutte de trop pour une direction qui ne voit pas de progrès dans le jeu et qui doit se dire que, vu comme les choses sont parties, une nouvelle saison blanche se profile…

Il a perdu la bataille face aux ego des joueurs

Recruté en mai dernier, entre la fin de la Liga et le début du Mondial des Clubs, pour succéder à Carlo Ancelotti, Xabi Alonso n’aura pas retranscrit en Espagne sa recette gagnante qui avait mené le Bayer Leverkusen au doublé Coupe-championnat en 2024. Lui qui s’était appuyé en Allemagne sur un collectif bien rôdé n’a pas réussi à unir toutes les vedettes du vestiaire merengue pour en faire une équipe. Au contraire, il semblerait même qu’il ait perdu la bataille face aux ego des Vinicius Jr, Rodrygo, Valverde et autres Carvajal.

Dernier épisode en date, hier, après la défaite dans le Clasico. Alors que lui voulait faire un pasillo au FC Barcelone, comme c’est la coutume, ses joueurs, Kylian Mbappé et Rodrygo en tête, ont refusé de le suivre. Et il n’y a pas eu de pasillo. Preuve que les joueurs ont gagné et que lui a perdu… Le Real Madrid a nommé Alvaro Arbeloa pour lui succéder.