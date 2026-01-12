De nouvelles images sont sorties sur le refus de Kylian Mbappé de faire un pasillo au FC Barcelone après la défaite du Real Madrid (2-3) en finale de la Supercoupe d’Espagne. Elles ne le grandissent pas.

Ce qui n’était qu’un coup de colère de Kylian Mbappé après la finale de la Supercoupe d’Espagne est en train de tourner à la polémique. Après la défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone (2-3), hier soir, l’attaquant français a été surpris par une caméra en train de refuser de faire un pasillo aux Blaugranas. Grands gestes à l’appui, il semblait demander à ses coéquipiers de ne pas le faire. Le Real Madrid a cru court-circuiter la polémique en expliquant que ce sont les télévisions qui ont demandé à Mbappé et aux Merengue de bouger pour ne pas gêner la remise du trophée. Mais c’était faux…

Mbappé a refusé de suivre l’ordre d’Alonso !

Dans un plan plus large dévoilé ce lundi, on voit que Kylian Mbappé n’a reçu aucun ordre pour s’écarter et que ses gestes étaient à destination de… Xabi Alonso ! L’entraîneur du Real Madrid s’est approché du tapis rouge pour faire le pasillo et a demandé à ses joueurs de le suivre. Mais en se retournant, il a vu Mbappé mais aussi Rodrygo lui faire de grands gestes pour lui demander de les rejoindre. Une attitude franchement pas glorieuse de la part des joueurs de la Maison Blanche.

Plus ennuyeux, le fait que Kylian Mbappé et Rodrygo n’aient pas obéi à leur entraîneur montre que Xabi Alonso n’a pas beaucoup d’autorité au sein de son effectif. Déjà fragilisé par des résultats décevants, ce qui ne va pas s’arranger après la défaite dans le Clasico hier, l’entraîneur basque a peut-être vécu un tournant dans son aventure madrilène avec ce refus de la part de ses joueurs de faire un pasillo…