L’avenir de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid s’écrit en pointillés après la défaite contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, dimanche en Arabie saoudite (2-3).

Le banc du Real Madrid tremble. Après la défaite face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche en Arabie Saoudite (2-3), l’avenir de Xabi Alonso semble plus incertain que jamais. Selon Romain Molina, l’opinion publique commence à tourner.

« L’opinion publique semble prête à voir Xabi Alonso dégager »

« L’opinion publique semble prête à voir Xabi Alonso dégager, alors que le Real est deuxième en Liga et dans le top 8 de Ligue des Champions, contrairement à l’an passé », a-t-il souligné sur X. Le contexte sportif ajoute une tension supplémentaire. Malgré la défaite en Supercoupe, le Real reste deuxième en Liga et se maintient dans le top 8 de la Ligue des Champions. Mais l’impression donnée par le Real Madrid sur le terrain inquiète : des compromis tactiques, un collectif moins incisif, et une équipe qui rappelle par moments celle de la saison précédente.

Un hasard qui ne trompe personne

Pour les supporters et les observateurs, cette continuité de fragilité nourrit les doutes sur la capacité d’Alonso à tenir le cap. Florentino Pérez, lui, reste fidèle à sa ligne. Même si ses premiers choix pour remplacer Alonso n’ont pas encore accepté de rejoindre le club en cours de saison, le président du Real Madrid aurait déjà identifié ses deux favoris pour prendre le relais si la situation venait à se tendre. La pression monte donc en coulisses. Et pour Alonso, les prochains rendez-vous en Liga et en Ligue des Champions pourraient sceller son sort.