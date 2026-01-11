OL, Real Madrid Mercato : Benzema vers un grand retour, la réponse est connue

Alors que la question de l’avenir de Karim Benzema agitait de nouveau le mercato, les dernières déclarations en provenance d’Al-Ittihad donnent un sérieux coup de plomb dans l’aile aux rêves d’un retour en Ligue 1 ou en Liga.

Interrogé par le quotidien espagnol ABC, Ramon Planes, directeur sportif du club saoudien, a voulu mettre un terme à toutes les spéculations autour de l’avenir du champion du monde. Planes a rappelé à quel point Benzema s’est imposé comme une pièce maîtresse du projet saoudien depuis son arrivée en 2023 : leader naturel, meilleur buteur et MVP de la saison dernière avec le doublé Ligue–Coupe historique, il est devenu l’un des principaux visages du football saoudien (53 buts en 79 matchs).

Ce message est clair : Al-Ittihad entend construire autour de Benzema, et le Français « veut continuer en Arabie et à Al-Ittihad » car il a vu « un projet sérieux avec de bons joueurs ».

La seule zone d’ombre persistante reste formelle — Benzema n’a pas encore signé sa prolongation, et son contrat actuel expire en juin 2026 — mais les signaux envoyés par le club sont éloquents. Selon plusieurs médias spécialisés, la tendance semble se dessiner vers une prolongation logique du bail de l’ancien Ballon d’Or, même s’il conserve le statut de libre dès cet hiver.

Retour à l’OL ou au Real ? Un fantasme de moins en moins crédible

Pour les supporters lyonnais ou madrilènes, l’idée d’un ultime come-back de Benzema — que ce soit à l’OL, son club formateur, ou au Real Madrid, où il est entré dans la légende — faisait encore rêver il y a quelques semaines. Mais ces perspectives semblent aujourd’hui s’éloigner :

Lyon , qui vit une période de reconstruction, pourrait difficilement offrir au Français un projet sportif à la hauteur de ses ambitions, notamment après ses succès récents en Arabie.

Du côté du Real Madrid, si certains médias ont évoqué par le passé la possibilité d'un retour sentimental, aucun mouvement concret n'est à signaler pour faire revenir Benzema en Liga à 38 ans.

À mesure que le projet saoudien prend de l’épaisseur — et que Benzema continue de peser dans les résultats d’Al-Ittihad — l’hypothèse d’un retour en Europe devient de plus en plus théorique, presque un vœu pieux pour les fans plutôt qu’une option réaliste.

Un choix de carrière plus stable qu’un simple coup de nostalgie

À l’aube de la dernière ligne droite de sa carrière, le Français pourrait donc privilégier la continuité sportive et personnelle plutôt qu’un retour émotionnel dans ses anciens clubs. Même si rien n’est encore officialisé, la balance penche clairement vers la prolongation à Jeddah plutôt qu’un chapitre final à Lyon ou à Madrid.