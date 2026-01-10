À LA UNE DU 10 JAN 2026
FC Barcelone Mercato : une recrue surprise et une signature inattendue au Barça ! 

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 14:00
Hansi Flick (FC Barcelone)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Déjà bien parti pour faire revenir Joao Cancelo cet hiver, le FC Barcelone prépare une recrue surprise et une signature inattendue au mercato.

Le FC Barcelone ne compte pas rester les bras croisés cet hiver et multiplie les pistes sur le marché des transferts pour renforcer son effectif tout en préparant l’avenir. Et ce week-end, deux dossiers retiennent particulièrement l’attention : Marc Bernal et Andreas Christensen. Selon Sport, le Barça envisage un prêt pour Marc Bernal afin de lui offrir davantage de temps de jeu.

Un prêt de Bernal en dernière minute ?

Malgré l’estime de Hansi Flick et la confiance du Barça dans son rôle futur, le club pourrait accepter un départ temporaire si une proposition sportive intéressante se présente. Gérone fait actuellement le plus gros effort pour obtenir ce prêt, mais d’autres clubs européens, notamment en Ligue des champions, surveillent également la situation. Le FC Barcelone reste toutefois serein et insiste : si Bernal part, ce ne sera que sous forme de prêt. Cette décision témoigne de la confiance accordée à son potentiel et de l’importance stratégique qu’il représente pour le club à long terme. Bernal, milieu prometteur et polyvalent, pourrait profiter de ce temps de jeu pour confirmer tout le bien que pense Flick de lui et revenir encore plus fort à Barcelone.

Une offre d’un an pour Christensen

Parallèlement, Mundo Deportivo rapporte qu’une offre d’un an a été proposée à Andreas Christensen. Le défenseur danois, souvent limité par des blessures ces derniers mois, réfléchit à cette proposition. Le Barça mise sur son expérience, sa discipline et son comportement exemplaire en interne pour apporter une stabilité défensive dont l’équipe a besoin. L’international danois pourrait s’inscrire dans un rôle de complément de choix, capable d’apporter son savoir-faire à une défense qui cherche à retrouver de la régularité. Ces deux dossiers illustrent parfaitement la stratégie du FC Barcelone sur ce mercato hivernal : gérer l’existant tout en préparant l’avenir. Du grand Deco, en somme. 

