[12:16]PSG Mercato : Campos a déjà anticipé le départ de Dembélé avec une short-list de plusieurs remplaçants ! 
[12:02]Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso fait une annonce décisive sur Mbappé avant le Clasico ! 
[11:50]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : après Cabella, Lopes a appelé un tas d’autres recrues pour cet hiver
[11:30]Revue de presse : le Mercato est chaud à Nice et à Rennes, mauvaise nouvelle pour Abdelli, sueurs froides au RC Lens ! 
[11:20]FC Barcelone – Real Madrid : Flick vend la mèche pour Yamal et annonce la couleur pour le Clasico ! 
[11:00]PSG Mercato : la vérité éclate sur l’avenir de Fabian Ruiz 
[10:31]OL : Satriano courtisé au mercato, les premiers doutes arrivent sur Endrick ! 
[10:15]ASSE Mercato : le « Ney » stéphanois de retour en L1, plusieurs clubs sont sur le coup ! 
[09:50]Revue de presse espagnole : le Clasico avec Yamal et Mbappé, le verdict est tombé ! 
[09:19]OM Mercato : Gomes aurait trouvé preneur, Benatia a déjà un plan B en cas d’échec pour Abdelli ! 
Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 09:50
Lamine Yamal (FC Barcelone)
But Football Club vous propose la revue de presse espagnole en date du samedi 10 janvier 2026. Au menu : la présence ou non de Lamine Yamal et de Kylian Mbappé pour le Clasico de ce dimanche (20h) entre le FC Barcelone et le Real Madrid. 

SPORT : « Yamal à 100% »

Ménagé cette semaine, Lamine Yamal sera à 100% pour affronter le Real Madrid demain en finale de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite (20h). L’ailier du FC Barcelone est « en parfaite condition physique. »

MARCA : « L’espoir blanc »

Kylian Mbappé sera lui aussi du Clasico. Depuis le début de la semaine, la star du Real Madrid a mis les bouchées doubles pour que cela se produise. Il a effectué des soins et s’est entraîné quotidiennement à Valdebebas, sous la houlette d’un préparateur physique et d’un kiné. À l’issue d’une dernière séance hier matin à Madrid, il s’est envolé en fin d’après-midi pour rejoindre ses partenaires à Djeddah, après leur dîner entre 23 heures et minuit. Au sein du club madrilène, on assure que si Mbappé a fait le voyage et va se coltiner environ douze heures d’avion aller-retour, ce n’est pas pour rien. C’est donc pour jouer. 

AS : « Coup d’effet »

As confirme que Mbappé jouera contre le FC Barcelone demain. Avant de voir si le dernier test qu’il effectuera lors de l’entraînement reste concluant, le Bondynois a même de bonnes chances de débuter la finale du point de vue madrilène. Une opinion aussi conditionnée par la pression sur les épaules de Xabi Alonso, au statut fragilisé. Mbappé n’entend , lui, pas prendre de risques inconsidérés mais il serait très motivé à l’idée de disputer ce nouveau Clasico et de pouvoir décrocher le premier titre de sa saison. Il pourrait donc forcer un peu, éventuellement se voir proposer une infiltration, avant vraisemblablement d’être à nouveau au repos, face à Albacete en Coupe du Roi, mercredi, et peut-être contre Levante, le samedi suivant, en Liga.

MUNDO DEPORTIVO : « Clásico Talisman »

En pleine forme et impressionnant ces dernières semaines, le FC Barcelone sera favori demain face au Real Madrid après avoir perdu le premier Clasico de la saison en Liga (1-2). Hansi Flick est un talisman : il a remporté les sept finales qu’il a gérées sur un banc de touche.

