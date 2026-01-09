À LA UNE DU 10 JAN 2026
FC Barcelone Mercato : c'est confirmé, le Barça a pris sa décision définitive pour Rashford

Par William Tertrin - 9 Jan 2026, 21:32
Le FC Barcelone se trouve aujourd’hui à un carrefour intéressant autour de Marcus Rashford. Prêté par Manchester United pour la saison 2025‑26 avec une option d’achat fixée autour de 30 M€, l’attaquant anglais a su s’imposer comme un élément utile dans le collectif blaugrana, malgré certaines critiques sur son style de jeu et son rôle dans le système de Hansi Flick.

📊 Des performances qui parlent

Rashford a contribué à l’attaque barcelonaise avec 7 buts et 11 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues, chiffres qui confirment sa capacité à peser dans le jeu offensif du Barça. Son apport, notamment en termes de vitesse et de dynamisme sur le flanc gauche, a apporté une dimension supplémentaire à l’équipe, même s’il n’est pas toujours titulaire indiscutable.

🧠 Le Barça a deux options… et a déjà tranché

Le joueur lui‑même a exprimé clairement sa volonté de prolonger l’aventure à Barcelone au‑delà de cette saison : il se sent bien en Catalogne, où il s’est rapidement adapté au groupe et à la vie en dehors du terrain.

Sportivement, la direction catalane considère qu’il possède des qualités rares — notamment sa polyvalence offensive — et qu’il peut rester un atout pour la saison prochaine.

Cependant, le débat interne ne porte pas seulement sur l’envie de garder Rashford, mais surtout sur la façon de le faire, comme le rapporte AS :

🔹 Activer l’option d’achat de ~30 M€ (clause prévue dans le prêt) et le signer définitivement.
🔹 Négocier avec Manchester United une prolongation de la période de prêt, sans faire l’investissement direct maintenant — ce qui soulagerait le budget, toujours très surveillé au Camp Nou.

Mais, selon le journaliste Alfredo Martínez, le Barça a déjà fait son choix et envisagerait de lever l’option fixée à 30 millions.

🔄 Et Ansu Fati ?

La possible prolongation de Rashford a aussi un impact collatéral : celle d’Ansu Fati, qui après des débuts encourageants en prêt à Monaco, a vu son temps de jeu diminuer, notamment à cause d’une blessure. Si le Barça mise sur Rashford à l’avenir, une autre solution devra être trouvée pour Fati — une autre cession temporaire ou un transfert définitif selon son rendement jusqu’à la fin de saison.

