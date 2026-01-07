À LA UNE DU 8 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau en couple après Nicki Nicole, il en rêve !
[23:00]FC Barcelone Mercato : Manchester United a tranché pour l’avenir de Marcus Rashford !
[22:20]OM Mercato : après Guendouzi, un autre ancien marseillais vers la Turquie ?
[21:53]Supercoupe d’Espagne : le FC Barcelone colle une manita à l’Athletic Bilbao, Bardghji épate !
[21:25]ASSE Mercato : Kilmer Sports a déniché le successeur d’Ekwah en Angleterre !
[21:10]Trophée des champions : avant PSG-OM, Luis Enrique s’en prend… à l’IA !
[20:50]FC Barcelone Mercato : Deco confirme le retour de Cancelo… le RC Lens impacté ?
[20:30]OM Mercato : accord trouvé avec Abdelli, il est tout proche de Marseille !
[20:00]OM Mercato : Artur (Botafogo), un drôle de pari à 8 M€ !
[19:30]PSG Mercato : Marco Verratti vers un rebond XXL !
FC Barcelone Mercato : Manchester United a tranché pour l'avenir de Marcus Rashford !

Par Laurent Hess - 7 Jan 2026, 23:00
Marcus Rashford n’est que prêté cette saison par Manchester United au FC Barcelone. Et on sait maintenant si le départ de Ruben Amorim pourrait ou non provoquer le retour au bercail de l’attaquant anglais…

L’avenir de Marcus Rashford pourrait-il se situer à Manchester United la saison prochaine ? Selon le média espagnol SPORT, l’Anghlais pourrait prochainement être rappelé suite au départ de Ruben Amorim. Rashford, auteur de certaines de ses meilleures performances sous Ole Gunnar Solskjaer, pourrait voir l’ancien coach norvégien de MU revenir au club pour superviser ce retour. Une perspective qui ravit les fans de MU.

Pas de retour en vue à MU pour Rashford

Mais d’après les informations de The Sun, à aucun moment le départ d’Amorim remettrait en cause le retour de Rashford à Manchester United. « Ce sont des décisions prises par le club plutôt que par le manager», précise le tabloïd. Un avenir au FC Barcelone pourrait se dessiner pour Rashford, apprécié d’Hansi Flick et auteur de 7 buts et 8 passes décisives au Barça. Où son cas fait débat au sein de l’état major, à 29 ans, vu son salaire astronomique.

FC Barcelone

