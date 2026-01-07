FC Barcelone Mercato : Manchester United a tranché pour l’avenir de Marcus Rashford !

Marcus Rashford n’est que prêté cette saison par Manchester United au FC Barcelone. Et on sait maintenant si le départ de Ruben Amorim pourrait ou non provoquer le retour au bercail de l’attaquant anglais…

L’avenir de Marcus Rashford pourrait-il se situer à Manchester United la saison prochaine ? Selon le média espagnol SPORT, l’Anghlais pourrait prochainement être rappelé suite au départ de Ruben Amorim. Rashford, auteur de certaines de ses meilleures performances sous Ole Gunnar Solskjaer, pourrait voir l’ancien coach norvégien de MU revenir au club pour superviser ce retour. Une perspective qui ravit les fans de MU.

Pas de retour en vue à MU pour Rashford

Mais d’après les informations de The Sun, à aucun moment le départ d’Amorim remettrait en cause le retour de Rashford à Manchester United. « Ce sont des décisions prises par le club plutôt que par le manager», précise le tabloïd. Un avenir au FC Barcelone pourrait se dessiner pour Rashford, apprécié d’Hansi Flick et auteur de 7 buts et 8 passes décisives au Barça. Où son cas fait débat au sein de l’état major, à 29 ans, vu son salaire astronomique.