Kylian Mbappé a publié un message sur les réseaux sociaux à l’attention de son désormais ancien entraîneur au Real Madrid Xabi Alonso.

Xabi Alonso limogé en début de soirée, les médias espagnols se sont mis en quête des responsables. Le désormais ex-entraîneur du Real Madrid s’était mis beaucoup de monde à dos au sein du vestiaire, à commencer par Vinicius Jr, Rodrygo et Federico Valverde. Les Brésiliens lui reprochaient notamment d’avoir fait de Kylian Mbappé le leader de l’attaque, alors qu’ils étaient là depuis plus longtemps et avaient remporté des trophées majeurs sans lui. Mais ce qui est sûr, c’est que le natif de Bondy, lui, n’a rien eu à reprocher au Basque. La preuve avec le message qu’il a publié à son attention sur les réseaux sociaux.

Güler aussi a publié un message d’adieux

« Cela a été court, mais ce fut un plaisir de jouer pour toi et d’apprendre de toi. Merci de m’avoir donné la confiance depuis le premier jour. Je me souviendrai de toi comme d’un manager qui avait des idées claires et qui sait beaucoup de choses sur le football. Bonne chance pour ton prochain chapitre. » La cohabitation entre les deux hommes aura vu Kylian Mbappé exploser les compteurs et devenir le joueur le plus important des Merengue.

Arda Güler a lui aussi publié un message pour remercier son ex-coach : « Monsieur Xabi Alonso, merci de m’avoir fait confiance dès le premier jour. Chaque conversation, chaque détail, chaque exigence a contribué à façonner mon jeu et à me faire progresser. Je suis sincèrement reconnaissant pour tout ce que vous avez apporté à mon parcours. Votre confiance en moi m’a permis de devenir un meilleur joueur. Je vous souhaite, ainsi qu’à votre équipe, beaucoup de succès pour l’avenir. Votre influence restera à jamais gravée dans ma mémoire. »