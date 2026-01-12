À LA UNE DU 12 JAN 2026
[21:24]PSG : avant le derby, une annonce a bouleversé le Parc des Princes
[21:09]ASSE Mercato : un Vert vers Dunkerque pour favoriser la venue de Bardeli ?
[20:47]Real Madrid : le message touchant de Kylian Mbappé à Xabi Alonso
[20:33]RC Lens Mercato : un latéral droit belge ciblé ?
[20:28]PSG – PFC : le onze de Luis Enrique pour le derby
[19:39]Real Madrid : les Merengue choqués par le renvoi de Xabi Alonso !
[19:28]FC Nantes Mercato : Sissoko est canari, une solution trouvée pour Hwong
[19:16]ASSE Mercato : les Verts officialisent une signature très attendue
[19:03]Le FC Barcelone annonce une recrue au moment où le Real Madrid vire Alonso !
[18:37]ASSE Mercato : une offre de 13,5 M€ est tombée pour Davitashvili !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : le message touchant de Kylian Mbappé à Xabi Alonso

Par Raphaël Nouet - 12 Jan 2026, 20:47
💬 Commenter
Kylian Mbappé saluant Xabi Alonso lors de sa sortie.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Kylian Mbappé a publié un message sur les réseaux sociaux à l’attention de son désormais ancien entraîneur au Real Madrid Xabi Alonso.

Xabi Alonso limogé en début de soirée, les médias espagnols se sont mis en quête des responsables. Le désormais ex-entraîneur du Real Madrid s’était mis beaucoup de monde à dos au sein du vestiaire, à commencer par Vinicius Jr, Rodrygo et Federico Valverde. Les Brésiliens lui reprochaient notamment d’avoir fait de Kylian Mbappé le leader de l’attaque, alors qu’ils étaient là depuis plus longtemps et avaient remporté des trophées majeurs sans lui. Mais ce qui est sûr, c’est que le natif de Bondy, lui, n’a rien eu à reprocher au Basque. La preuve avec le message qu’il a publié à son attention sur les réseaux sociaux.

Güler aussi a publié un message d’adieux

« Cela a été court, mais ce fut un plaisir de jouer pour toi et d’apprendre de toi. Merci de m’avoir donné la confiance depuis le premier jour. Je me souviendrai de toi comme d’un manager qui avait des idées claires et qui sait beaucoup de choses sur le football. Bonne chance pour ton prochain chapitre. » La cohabitation entre les deux hommes aura vu Kylian Mbappé exploser les compteurs et devenir le joueur le plus important des Merengue.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Arda Güler a lui aussi publié un message pour remercier son ex-coach : « Monsieur Xabi Alonso, merci de m’avoir fait confiance dès le premier jour. Chaque conversation, chaque détail, chaque exigence a contribué à façonner mon jeu et à me faire progresser. Je suis sincèrement reconnaissant pour tout ce que vous avez apporté à mon parcours. Votre confiance en moi m’a permis de devenir un meilleur joueur. Je vous souhaite, ainsi qu’à votre équipe, beaucoup de succès pour l’avenir. Votre influence restera à jamais gravée dans ma mémoire. »

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot