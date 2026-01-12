Selon les médias espagnols, les joueurs du Real Madrid ont appris le renvoi de Xabi Alonso en même temps que tout le monde, quand le communiqué a été publié !

Il y a déjà plusieurs semaines que tout le monde s’accordait à dire que Xabi Alonso n’allait pas terminer la saison au Real Madrid. Marca avait même annoncé que la Supercoupe d’Espagne serait décisive pour lui. Son équipe s’est inclinée en finale face au FC Barcelone (2-3) et il a donc été renvoyé. Personne ne devrait être surpris. Et pourtant… Selon plusieurs médias espagnols, notamment AS et Marca, les joueurs du Real Madrid ont appris le départ de leur entraîneur en même temps que tout le monde, via le communiqué du club !

Les Merengue n’étaient pas au courant du renvoi de Xabi Alonso !

Aucun dirigeant merengue n’a pris la peine de les appeler ou de les réunir dans le vestiaire pour leur annoncer la nouvelle en exclusivité. De même, ils ne savaient pas que c’est Alvaro Arbeloa qui serait désormais leur coach ! Des pratiques vraiment déconcertantes et pas dignes d’un grand club comme le Real Madrid. Romain Molina en a profité pour annoncer une vidéo via un tweet dans lequel il explique que c’est le chaos au sein de la Maison Blanche, où il n’y a plus de gouvernance !

Passé l’émoi, les médias espagnols commencent à tirer les enseignements du passage raté de Xabi Alonso sur le banc en désignant les coupables. Les Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo de même que Federico Valverde doivent avoir les oreilles qui sifflent…