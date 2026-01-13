À LA UNE DU 14 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : Marcus Rashford affiche enfin son amour d’enfance, Lucia Loi !
[23:30]PSG Mercato : le Qatar doit-il céder devant les caprices de Dembélé ?
[22:51]OM : les notes des Marseillais sans pitié avec Bayeux (9-0)
[22:08]FC Barcelone Mercato : Deco passe la main sur un dossier à 30 M€
[21:54]Real Madrid : « un ramassis de conneries », un Merengue explose après le renvoi d’Alonso
[21:38]OM Mercato : après Hojbjerg, la Juventus parasite un autre dossier marseillais
[21:09]FC Nantes : un stage programmé après le Paris FC
[20:48]RC Lens : Sage s’enflamme pour le choc des leaders en Coupe de France
[20:34]ASSE Mercato : un départ acté !
[20:26]OM : le onze olympien pour défier Bayeux en Coupe de France
PSG Mercato : le Qatar doit-il céder devant les caprices de Dembélé ?

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 23:30
💬 Commenter
Ousmane Dembélé (PSG)
Alors que les négociations entre le PSG et Ousmane Dembélé sont lancées dans un cadre clair, QSI doit-il céder devant les exigences du Ballon d’Or ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Non, il faut éviter le schéma Mbappé »

« Le PSG ne doit en aucun cas céder aux caprices d’Ousmane Dembélé dans le dossier de sa prolongation de contrat. Si le cadre reste apaisé en interne et que le dialogue est maintenu, le club parisien doit surtout envoyer un message clair : l’institution est au-dessus de tout. L’histoire récente a montré à quel point les concessions individuelles peuvent fragiliser un projet sportif, et le PSG ne peut pas se permettre de revivre un scénario à la Kylian Mbappé, où l’équilibre collectif et la crédibilité de la direction avaient parfois été mis à mal.

Dembélé est un joueur très important du projet de Luis Enrique mais il ne doit pas oublier qu’il possède déjà le salaire le plus élevé du vestiaire parisien. À ce titre, toute négociation doit rester dans des clous stricts, à la fois sportifs, financiers et symboliques. Trouver un terrain d’entente raisonnable reste donc l’objectif premier mais sans jamais sacrifier la cohérence du projet ni l’autorité de la direction. C’est à ce prix que Paris pourra avancer et continuer à rêver plus grand. »

Bastien AUBERT

« Tout dépend des exigences… »

« Avant toute chose, rappelons que le prétendu cadre posé par les deux Luis depuis le départ de Kylian Mbappé est du flan. La star, c’est l’équipe, d’accord mais le PSG version Qatar continue d’acheter des joueurs complètement au-dessus de leur valeur et à des montants hors marché. Et tous ces joueurs sont payés des fortunes pour la Ligue 1. Alors, je veux bien entendre que les montants délirants de l’époque Neymar-Mbappé-Messi ne sont qu’un lointain souvenir mais ça reste quand même très élevé. Et impossible à payer pour tout club n’ayant pas plusieurs entreprises qataries sur son maillot. A partir de là, le fameux cadre salarial est étirable. Surtout pour la star de l’effectif.

Il a été dit que le PSG proposait 25 M€ à Ousmane Dembélé mais que celui-ci en attendait le double. Je n’y crois pas. Il est évident que les deux parties ont des positions assez éloignées mais je pense que le Ballon d’Or 2025 mérite que son club fasse un effort. Dembélé est la preuve vivante que le dépassement de fonction et le don de soi sont payants. Il est un leader autant qu’un exemple. Rien que pour ça, il mérite d’avoir le plus gros salaire de l’effectif. Ce serait une façon pour la direction du PSG de dire à tous les autres joueurs : « Faites comme lui, donnez-vous sans compter et vous serez récompensés à tous les niveaux ». Donc, oui, je pense que le club de la capitale devrait céder aux caprices de sa nouvelle star ! »

Raphaël NOUET

PSG

