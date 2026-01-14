À LA UNE DU 14 JAN 2026
PSG Mercato : c’est acté, Doué va quitter Paris cet hiver ! 

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 10:15
Luis Enrique (PSG)
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

L’avenir d’Eddy Doué (20 ans) au PSG semble désormais scellé. À six mois de la fin de son contrat, le jeune milieu ivoirien ne devrait pas terminer la saison dans la capitale et un départ cet hiver serait acté en interne.

Arrivé avec des espoirs mais jamais réellement installé dans la rotation du PSG, Eddy Doué s’apprête à tourner la page. En manque de temps de jeu et à l’approche d’une échéance contractuelle délicate, L’Équipe annonce que le club de la capitale a choisi d’anticiper plutôt que de subir.

Un club se détache déjà clairement dans ce dossier : Estrela Amadora est aujourd’hui le plus intéressé et pousse pour rapatrier le joueur. Le projet portugais séduit l’entourage du milieu ivoirien, qui y verrait l’opportunité de relancer sa carrière dans un environnement plus favorable à son développement.

Le PSG assure ses arrières avec Doué 

Côté PSG, la position est limpide. Paris est ouvert à un départ dès ce mercato hivernal, mais pas à n’importe quelles conditions. Le club souhaite absolument conserver un gros pourcentage à la revente, conscient du potentiel encore inexploité de Doué et de la possibilité d’une valorisation future. Une stratégie devenue classique à Paris avec les jeunes éléments en manque de perspectives immédiates. 

L’objectif est clair : laisser partir le joueur sans fermer définitivement la porte, tout en sécurisant un retour sur investissement à moyen terme. Sauf retournement de situation, Eddy Doué va donc quitter le PSG cet hiver. Un départ discret, mais symptomatique d’une gestion plus pragmatique des dossiers en fin de contrat au sein du club de la capitale.

