PSG Mercato : Luis Enrique veut profiter du chaos pour achever Mbappé et le Real Madrid !

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 12:47
Güler et Mbappé au Real Madrid
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Conscient que le chaos règne actuellement au Real Madrid, le PSG de Luis Enrique envisagerait de recruter un joueur en difficulté : Arda Güler (20 ans).

Le départ fracassant de Xabi Alonso a confirmé tout haut ce que tout le monde pensait tout bas : le Real Madrid ne tourne plus rond. Si on attend encore de savoir précisément quel projet va défendre Alvaro Arbeloa et sur quels joueurs il compte l’articuler, le PSG veut profiter de cette situation bancale pour frapper fort au mercato. Selon Don Balon, Luis Enrique a ainsi demandé à Luis Campos de se rapprocher de l’entourage d’Arda Güler. Le coach du PSG aurait même désigné le jeune talent du Real Madrid comme le renfort qu’il souhaite activer immédiatement.

Luis Enrique veut le meilleur socio de Mbappé 

Luis Enrique estime que le milieu turc du Real Madrid correspond parfaitement à sa vision du jeu. Sa capacité à évoluer entre les lignes, sa vision offensive et sa qualité technique répondent au modèle que l’Asturien souhaite mettre en place à Paris. Il ne s’agit pas d’un intérêt à long terme : il pousse pour que l’opération soit tentée dès janvier, convaincu que Güler peut apporter un élan créatif immédiat en Ligue 1 et, surtout, en Ligue des Champions. Si cette rumeur se confirme, il s’agirait d’un coup bas asséné à Kylian Mbappé. Si Güler était moins utilisé par Xabi Alonso ces derniers temps, il restait le meilleur complice de l’attaquant tricolore sur le terrain. 

Un prêt de Güler au PSG sur la même forme d’Endrick à l’OL ?

Leur entente faisait même des miracles en début de saison et les deux ne s’en cachent pas : ils s’adorent ! Du côté du Real Madrid, Don Balon précise qu’il n’y a aucune intention de se séparer définitivement de Güler. La Casa Blanca croit en son évolution et estime qu’il peut devenir important à moyen terme. Cependant, le contexte du mercato et la pression venue du PSG obligent à envisager des scénarios alternatifs. Un prêt ou une formule intermédiaire n’est pas exclu si cela profite au développement du joueur, un schéma calqué sur l’opération Endrick à l’OL cet hiver.

