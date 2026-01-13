Revue de presse espagnole : un premier renfort pour Arbeloa au Real Madrid, coup dur pour Cancelo au FC Barcelone ! 

Voici la revue de presse espagnole en date de ce mardi 13 janvier 2026. Au menu : le départ de Xabi Alonso du Real Madrid et l’arrivée de Joao Cancelo au FC Barcelone.

SPORT : « Dégagé »

Sport ne fait pas de qu’aciers après l’annonce u départ de Xabi Alonso du Real Madrid et met en avant toutes les failles du club de la capitale dans la gestion de ce dossier.

AS : « Un départ annoncé »

As n’est pas plus surpris que cela par le départ de Xabi Alonso, qui n’était pas le choix du président Florentino Pérez mais celui du directeur général, José Angel Sanchez. Avec Alvaro Arbeloa aux commandes, le retour en grâce du préparateur physique Antonio Pintus est envisagé. Pérez, préoccupé par l’état physique de ses troupes, a poussé pour son retour.

Portada Diario As

Martes 13-01-2026 pic.twitter.com/2QPP0EbQwx — TodoDeporte (@TodoDeport39783) January 13, 2026

MUNDO DEPORTIVO : « Dégagé »

Mundo Deportivo ricane devant l’éviction de Xabi Alonso au Real Madrid et donne la parole à Deco. « Cancelo ne sera pas disponible pour jeudi. Si Ter Stegen demande à partir, nous en discuterons. »

Portada Mundo Deportivo

Martes 13-01-2026 pic.twitter.com/wCsxRXMZQ9 — TodoDeporte (@TodoDeport39783) January 13, 2026

MARCA : « Coup de volant de Florentino »

Marca affirme que la décision de se séparer de Xabi Alonso vient directement de Pérez, qui n’aimait pas le style et les entraînements concoctés par l’entraîneur espagnol.