À LA UNE DU 13 JAN 2026
[11:50]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Boga ou Moffi, la vérité sur un double dossier alléchant
[11:21]Revue de presse : le PFC vise une bête noire de Nantes, une recrue se rapproche de Rennes, un futur Frankowski à Lens ?
[11:19]OM : 3 absents de taille dans le groupe pour Bayeux
[11:00]Real Madrid Mercato : Xabi Alonso viré, Vinicius enfin prolongé ? 
[10:49]Stade Rennais Mercato : Habib Beye a flashé sur un petit prodige du PSG que s’arrache la Ligue 1
[10:13]OL Mercato : Endrick déjà de retour au Real Madrid, Fabrizio Romano vend la mèche !
[09:45]Revue de presse espagnole : un premier renfort pour Arbeloa au Real Madrid, coup dur pour Cancelo au FC Barcelone ! 
[09:30]RC Lens Mercato : Leca a reçu une réponse pleine de promesses de Côme pour Van Der Brempt
[09:12]ASSE Mercato : Batubinsika a trouvé preneur, un petit bonus en vue pour recruter cet hiver ?
[08:48]OM Mercato : après les adieux de Vaz, Benatia et Bakola ont pris une décision radicale ! 
Revue de presse espagnole : un premier renfort pour Arbeloa au Real Madrid, coup dur pour Cancelo au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 09:45
Alvaro Arbeloa (Real Madrid)
Voici la revue de presse espagnole en date de ce mardi 13 janvier 2026. Au menu : le départ de Xabi Alonso du Real Madrid et l’arrivée de Joao Cancelo au FC Barcelone.

SPORT : « Dégagé »

Sport ne fait pas de qu’aciers après l’annonce u départ de Xabi Alonso du Real Madrid et met en avant toutes les failles du club de la capitale dans la gestion de ce dossier. 

AS : « Un départ annoncé »

As n’est pas plus surpris que cela par le départ de Xabi Alonso, qui n’était pas le choix du président Florentino Pérez mais celui du directeur général, José Angel Sanchez. Avec Alvaro Arbeloa aux commandes, le retour en grâce du préparateur physique Antonio Pintus est envisagé. Pérez, préoccupé par l’état physique de ses troupes, a poussé pour son retour.

MUNDO DEPORTIVO : « Dégagé »

Mundo Deportivo ricane devant l’éviction de Xabi Alonso au Real Madrid et donne la parole à Deco. « Cancelo ne sera pas disponible pour jeudi. Si Ter Stegen demande à partir, nous en discuterons. »

MARCA : « Coup de volant de Florentino »

Marca affirme que la décision de se séparer de Xabi Alonso vient directement de Pérez, qui n’aimait pas le style et les entraînements concoctés par l’entraîneur espagnol. 

FC BarceloneReal Madrid

