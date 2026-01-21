Lucas Hernandez et sa compagne sont attaqués en justice par une famille colombienne ayant travaillé pour eux. Le défenseur du PSG s’est défendu.

Dans l’après-midi, nous avons relayé l’information de Paris Match selon qui une famille colombienne composée de deux parents et de leurs trois enfants aurait porté plainte contre Lucas Hernandez et sa compagne pour « traite d’être humains » et « travail dissimulé ». En gros, le défenseur du PSG a fait travailler les cinq membres de cette famille sans aucun respect du code du travail et en les rémunérant en cash, sans contrat. Il leur aurait également promis une régularisation de leurs papiers en échange de leurs services.

« Cette confiance a été trahie »

Des accusations très fortes qui ont secoué le joueur. Son agent, contacté par Paris Match, a expliqué qu’Hernandez était abasourdi par de telles accusations. Le défenseur a officiellement réagi puisqu’il vient de publier un communiqué dans lequel il dit : « Nous avons ouvert notre maison et nos vies à des personnes qui se sont présentées comme des amis, qui ont sollicité notre bienveillance et pour lesquelles nous avions une véritable affection. Ces personnes ont partagé notre vie avec respect et dignité. Nous les avons aidées, soutenues et crues lorsqu’elles nous ont assuré être en cours de régularisation de leur situation. Cette confiance a été trahie ».

Un communiqué qui ne répond pas à toutes les questions posées par les accusations de la famille colombienne. La justice devra trancher si Lucas Hernandez, qui n’était pas du voyage du PSG à Lisbonne hier, est coupable ou pas.