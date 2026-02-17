Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Les déclarations piquantes d’Ousmane Dembélé après la défaite à Rennes (1-3) ont eu un écho dans le vestiaire du PSG.

Le ton est monté au PSG. Après la défaite à Rennes (1-3), le vestiaire n’est pas resté silencieux. Les mots d’Ousmane Dembélé ont claqué. Et visiblement, ils ne sont pas isolés. À chaud, le Ballon d’Or parisien n’avait pas mâché ses mots. Selon lui, les joueurs du PSG « doivent jouer pour le club au lieu de penser à eux-mêmes ». Une sortie directe, piquante, presque accusatrice. Le genre de déclaration qui fait forcément réagir en interne. Ce message visait-il des attitudes individuelles ? Un manque d’investissement collectif ? Une dérive d’ego ? Une chose est sûre : la phrase a eu un écho puissant dans le vestiaire.

Marquinhos sur la même ligne que Dembélé

Sur Canal+, le journaliste Bertrand Latour a apporté une précision lourde de sens : « Ousmane Dembélé n’est pas le seul à penser cela dans le groupe : Marquinhos est sur la même ligne. » Quand le capitaine du PSG partage cette analyse, le signal est fort. Très fort. Cela signifie que le malaise ne relève pas d’un simple agacement isolé, mais d’une réflexion plus large au sein du leadership du groupe. Dans le projet collectif voulu par Luis Enrique, l’engagement total et la discipline tactique sont non négociables. Si certains cadres estiment que l’état d’esprit n’est pas à la hauteur, cela pose forcément question.

Le vestiaire du PSG sous tension ?

Cette sortie médiatique peut aussi être interprétée comme une tentative de remobilisation. Un électrochoc public pour rappeler que le PSG ne peut pas se permettre des comportements individualistes, surtout dans les moments clés de la saison. La défaite à Rennes n’est peut-être pas qu’un accident sportif. Elle pourrait révéler des fissures internes. Quand un leader offensif et le capitaine tiennent la même ligne critique, cela signifie que le débat est ouvert en interne. Le message est clair : à Paris, le talent ne suffit plus. Le collectif doit primer. Et certains cadres semblent déterminés à le rappeler, quitte à bousculer leurs propres coéquipiers avant le barrage aller de Ligue des Champions à Monaco (21h).

Le calendrier de fin de saison du PSG :

17/02 : Monaco-PSG (barrage aller de la Champions League)

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League