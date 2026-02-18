Sorti dès la 27e minute du match à Monaco (3-2) en play-offs de la Champions League, mardi soir, Ousmane Dembélé ne serait pas gravement blessé, même s’il doit encore passer des examens.

Gros point noir du match à Louis-II mardi soir, la sortie d’Ousmane Dembélé a jeté un froid. Car le PSG n’est pas le même avec ou sans son Ballon d’Or. Dès le coup de sifflet final, Luis Enrique a tenté de rassurer son auditoire en assurant que l’attaquant avait simplement pris un coup au mollet qui l’empêchait d’accélérer. Et qu’il allait le gérer pour que sa blessure ne s’aggrave pas. On n’était pas obligé de le croire, tant l’Espagnol est adepte de la positive attitude, au risque de mentir. Ou de minimiser une blessure plus grave. Mais, bonne nouvelle, dans ce cas précis, ce n’était pas le cas !

Un simple coup

Ousmane Dembélé aurait fait savoir à son entourage qu’il avait de meilleures sensations ce mercredi matin. Le PSG va quand même lui faire passer des examens complémentaires mais l’optimisme serait de rigueur. Il se peut que Luis Enrique le laisse au repos pour la rencontre de ce samedi contre le FC Metz. Les Lorrains sont lanterne rouge du championnat et même s’ils avaient donné du fil à retordre à l’aller aux champions d’Europe (3-2), le PSG ne devrait pas avoir besoin d’Ousmane Dembélé pour prendre les trois points. Luis Enrique a suffisamment de joueurs dans son effectif pour remplacer efficacement son attaquant.

La priorité est évidemment que Dembélé soit dans le groupe pour le match retour contre l’AS Monaco, mercredi prochain au Parc des Princes.

Le calendrier de fin de saison du PSG

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League