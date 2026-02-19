Il est de nouveau question d’une rétrogradation de Manchester City à la fin de la saison en raison de dopage financier. Le PSG serait sur les rangs pour recruter Erling Haaland, au cas où…

Ce jeudi, le média anglais Team TALK publie une information concernant Erling Haaland. Selon lui, le « PSG aurait pris des renseignements discrets concernant l’avenir à long terme d’Haaland à Manchester City ». Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2034, l’attaquant norvégien continue d’être dans le viseur de grands clubs. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont sur les rangs et les deux pensent qu’une clause dans son contrat lui permettrait de s’engager avec l’un des géants espagnols. Les dirigeants merengue et blaugranas pensent d’ailleurs que sa prochaine étape sera la Liga.

City pourrait perdre son statut pro

Team TALK ajoute que l’intérêt parisien n’est pas lié à l’avenir incertain d’Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en 2028, le Ballon d’Or réclame une grosse augmentation salariale, ce que sa direction lui refuse pour le moment. Un départ n’est pas à exclure mais il pourrait n’intervenir qu’en 2027. Une association Haaland-Dembélé avec un Kvaratskhelia ou un Doué à leurs côtés serait impressionnante.

Le PSG comme le FC Barcelone et le Real Madrid sont prêts à profiter des déboires de Manchester City. Visé par une enquête de la Premier League pour avoir enfreint les règlements sur le dopage financier, le club de Pep Guardiola risque une relégation jusque dans les divisions amateurs. Les derniers échos de la presse anglaise laissent à penser que City pourrait tout simplement se voir retirer sa licence pour évoluer dans les divisions professionnelles. Auquel cas, toutes ses stars quitteraient le club, dont Erling Haaland…

Le calendrier de fin de saison du PSG

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League