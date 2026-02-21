A 38 ans, Angel Di Maria conclue sa remarquable carrière dans son club de cœur, Rosario Central. Contre Talleres (0-1), la nuit dernière, il a fait halluciner toute l’Argentine pour un coup de vice…

Au PSG, Angel Di Maria n’a laissé que des bons souvenirs lors des sept saisons qu’il y a passées entre 2015 et 2022. Ses coups de génie, ses dribbles déroutants et ses buts souvent décisifs ont forgé sa légende à Paris. Même chose avec l’Argentine puisque c’est lui qui a dépoussiéré le palmarès de l’Albiceleste en inscrivant l’unique but de la finale de la Copa América 2021, au Maracana, contre le Brésil (1-0). Idem lors de la Coupe du monde 2022. Retourné à Rosario Central, son club formateur et de cœur, à l’été 2025, il y fait encore des merveilles puisqu’il l’a mené à un titre contesté mais bien réel (club avec le plus grand nombre de points sur les deux championnats de l’année écoulée).

Il a expédié une touche dans la tête d’un adversaire

Mais dans la nuit de vendredi à samedi, Di Maria a fait halluciner l’Argentine par un coup de vice dont il a le secret. On jouait la demi-heure lors du match contre Talleres lorsque, voulant qu’un adversaire recule au moment de faire une touche, il lui a envoyé le ballon en pleine tête (en faisant une fausse touche au passage !). L’arbitre est arrivé en sprintant et a averti… le joueur de Talleres ! Personne n’a compris cette décision mais Di Maria ne l’a pas emporté au paradis puisque son équipe a fini par s’incliner (0-1).

Ce n’est pas le premier coup de vice que réussit le Fideo. La saison dernière, alors qu’un adversaire était en train de contester une décision arbitrale, il s’était approché de l’homme en noir et lui avait dit « Tu vas le laisser te parler comme ça ? ». L’arbitre avait réagi en brandissant le carton rouge au contestataire. Talentueux et malicieux, tel est Angel Di Maria !

Le calendrier de fin de saison du PSG

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League