Lui aussi annoncé dans le viseur du PSG pour la saison prochaine, Erling Haaland était mardi à Paris pour un moment de détente, comme Jules Koundé. Un simple hasard ?

Le hasard fait bien les choses, paraît-il. Il est donc sacrément improbable que deux potentielles recrues du Paris Saint-Germain cet été se soient retrouvées au même moment dans la capitale pour y passer des jours de repos accordés par leurs clubs respectifs ! Ce matin, nous avons relayé la vidéo de Jules Koundé tentant de faire du Vélib’ dans les rues de Paris. Le défenseur du FC Barcelone est un nom qui revient chaque été du côté du PSG, où l’on aime sa qualité, sa polyvalence et le fait qu’il soit international français. On apprend ce midi qu’Erling Haaland était lui aussi à Paris mardi.

« Merci Paris »

L’attaquant norvégien a fait du tourisme avec sa compagne. Il a posté une photo de lui sur les réseaux sociaux accompagné de ce simple message : « Merci Paris ». Depuis plusieurs jours, il est question d’une offensive du Qatar pour le recruter en juin prochain. En parallèle, on apprend que Manchester City pourrait être sanctionné de 50 à 60 points par la Premier League pour infractions répétées aux règles du fair-play financier. Cela entraînerait une relégation des Citizens et le départ de la plupart de ses stars, dont Haaland.

Le PSG, qui commet les mêmes infractions mais ne risque pas d’être sanctionné par une LFP où Nasser el-Khelaïfi règne en maître, pourrait profiter de l’aubaine pour mettre la main sur l’un des meilleurs attaquants de la planète. Haaland débarquerait pour remplacer Ousmane Dembélé, dont les négociations pour une prolongation sont dans une impasse en raison de demandes salariales trop élevées.

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League