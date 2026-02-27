Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Alors que Vitinha a haussé le ton dans le vestiaire du PSG, un récent entraînement a failli tourner au vinaigre.

Le climat se tend au PSG. Quelques jours après le coup de gueule de Vitinha dans le vestiaire, un nouvel épisode agite le quotidien du club de la capitale. Cette fois, c’est Lucas Beraldo qui s’est illustré… et pas forcément de la meilleure manière.

Une altercation révélatrice au PSG ?

Selon L’Équipe, le défenseur brésilien aurait eu une vive explication avec un jeune attaquant du centre de formation lors d’un entraînement récent. Le quotidien sportif évoque un joueur qui préfère, en ce moment, « se friter » avec un jeune plutôt que de canaliser son énergie différemment. Une scène qui en dit long sur la nervosité ambiante. Arrivé avec l’étiquette d’espoir défensif, Beraldo traverse une période plus délicate. Son comportement à l’entraînement, jugé nerveux, compromet sérieusement ses chances de bousculer la hiérarchie en défense centrale alors que le PSG chercherait à le prolonger à la surprise générale !

Après Vitinha, un nouveau signal

Ce matin, on a aussi appris que Vitinha avait déjà haussé le ton dans le vestiaire après la défaite contre le Paris FC en Coupe de France le 12 janvier dernier. Cette fois, l’incident s’est produit sur le terrain d’entraînement. Deux scènes différentes. Un même constat : la tension est palpable au PSG. À Paris, l’exigence est maximale. Mais entre pression, résultats irréguliers et volonté de s’imposer, les nerfs semblent à fleur de peau. Reste à savoir si cette agressivité sera canalisée pour servir le collectif… ou si elle fragilisera encore un peu plus l’équilibre du groupe.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League