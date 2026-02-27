Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si le PSG n’entend pas se séparer de son joyau Joao Neves (21 ans), un chèque rondelet pourrait changer la donne au mercato.

La tentation est immense. Après les rumeurs persistantes autour d’Erling Haaland, voilà qu’un autre dossier explosif pourrait s’ouvrir du côté du PSG. Cette fois, il concerne le joyau portugais João Neves.

Un trio de géants à l’affût pour Neves

Selon Ekrem Konur, trois mastodontes européens surveillent de très près le maestro parisien : Manchester City, Liverpool FC et le Real Madrid. Rien que ça. À seulement 21 ans, João Neves s’est imposé comme une pièce maîtresse du milieu parisien. Vision, volume de jeu, capacité à casser les lignes… le Portugais incarne l’avenir du projet. En interne, le PSG n’a aucune intention de vendre. Le message est clair : Neves est intransférable. Mais dans le football moderne, certains montants peuvent faire réfléchir même les dirigeants les plus déterminés. Une offre record de 160 millions d’euros pour un milieu de terrain changerait forcément la donne.

Un test XXL pour la stratégie du PSG

À Doha, la question serait simple : conserver un pilier du projet sportif ou réaliser une opération financière historique. Le PSG a amorcé un virage ces dernières saisons : miser sur des profils jeunes, à fort potentiel, capables de s’inscrire dans la durée. João Neves symbolise parfaitement cette nouvelle philosophie. Céder face à une offre astronomique enverrait un signal ambigu. Pour l’instant, aucun départ n’est acté. Mais l’intérêt conjugué de Manchester City, Liverpool et du Real Madrid place Paris face à un scénario brûlant. Le mercato n’est pas encore ouvert… et déjà, la pression monte à Doha.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League