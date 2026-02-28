La décision n’est pas encore actée mais le PSG réfléchirait sérieusement à laisser Lucas Chevalier partir cet été, que ce soit en prêt ou définitivement.

Arrivé au Paris Saint‑Germain l’été dernier avec l’étiquette de gardien d’avenir, Lucas Chevalier semblait destiné à s’inscrire dans la durée. Recruté pour environ 40 millions d’euros en provenance du LOSC Lille, l’international espoirs français incarnait le futur du club à ce poste. Mais quelques mois plus tard, la situation a radicalement changé : la hiérarchie des gardiens s’est inversée, et l’ancien Lillois apparaît désormais relégué au second plan derrière Matvei Safonov.

Safonov, la montée en puissance décisive

Sans faire de déclaration fracassante en conférence de presse, Luis Enrique a laissé parler ses choix. Et ceux-ci sont clairs : lorsque les matches à enjeu se présentent, c’est désormais Safonov qui est privilégié. Le gardien russe, recruté dans un relatif anonymat comparé à Chevalier, a su profiter de ses premières titularisations pour convaincre immédiatement.

Solide sur sa ligne, rassurant dans ses sorties et performant dans le jeu au pied, il a rapidement gagné la confiance du staff et de ses coéquipiers. Même une fracture à la main contractée lors de la Coupe intercontinentale n’a pas freiné son ascension. À son retour, il a retrouvé sa place sans discussion, preuve de son nouveau statut.

Cette dynamique contraste fortement avec celle de Chevalier, dont la première moitié de saison a été marquée par des prestations irrégulières et une pression constante liée à son transfert important.

Un investissement fragilisé

À Paris, un transfert de 40 millions d’euros implique des attentes immédiates. Le PSG avait anticipé une période d’adaptation, conscient du saut important entre Lille et un club visant chaque saison la victoire en UEFA Champions League. Mais la progression plus rapide que prévue de Safonov a rebattu les cartes.

Selon plusieurs échos internes relayés ces dernières heures, la direction parisienne doit trancher prochainement sur plusieurs dossiers sensibles, dont celui de Chevalier. Et contrairement à la tendance initiale, un prêt — voire un transfert définitif — n’est plus exclu. Si le PSG choisissait de le vendre, l’objectif serait au minimum de récupérer le montant investi, ce qui pourrait s’avérer compliqué après une saison où il n’a pas réussi à s’imposer durablement.

Une concurrence qui tourne à l’avantage du Russe

Dans un club où chaque poste est soumis à une concurrence permanente, Safonov a réussi ce que peu de recrues parviennent à faire : renverser la hiérarchie en quelques mois. Sa régularité et son calme dans les grands rendez-vous ont convaincu le staff qu’il pouvait être le gardien numéro 1 sur le long terme.

En interne, le PSG prépare déjà la saison prochaine avec l’idée d’un duo composé de Safonov et du jeune Renato Martin, considéré comme un espoir du centre de formation. Une projection qui confirme que Chevalier ne fait plus figure d’intouchable, malgré son statut et son coût.

Un tournant dans la carrière de Chevalier

Pour Lucas Chevalier, la situation est délicate mais pas irrémédiable. À seulement 24 ans, il dispose encore d’une marge de progression importante. Un prêt dans un club européen disputant une compétition continentale pourrait lui permettre de retrouver du rythme et de la confiance, comme l’ont fait avant lui plusieurs gardiens passés par Paris.

Reste que ce scénario illustre la brutalité du très haut niveau : quelques mois ont suffi pour transformer un gardien recruté comme titulaire potentiel en joueur dont l’avenir est incertain. À Paris, la concurrence ne laisse que peu de temps pour convaincre — et Matvei Safonov en est aujourd’hui le principal bénéficiaire.

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League