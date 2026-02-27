PSG : la sonnette d’alarme est tirée, Paris déjà KO avant de retrouver Chelsea !

Le PSG avance dans la saison, mais l’alerte est sérieuse : Jérôme Rothen tire la sonnette d’alarme sur la dynamique du groupe parisien. À l’approche des échéances cruciales, le constat est glaçant : un collectif à bout de souffle, un vestiaire sans relief, et une inquiétude qui grandit à chaque match disputé.

Le PSG qualifié mais préoccupant selon Rothen

Certes, le Paris Saint-Germain vient d’arracher son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais à quel prix ? Le nul arraché face à Monaco (2-2) au Parc des Princes n’a rien d’un signal rassurant. Pour Jérôme Rothen, le malaise est visible : « Tu vois que ça manque de gaz. » L’équipe apparaît fatiguée, sans inspiration, à des années-lumière de la dynamique affichée la saison passée.

Cette impression ne s’arrête pas au terrain. En bord de pelouse, l’ambiance est pesante. Après le but monégasque, Rothen a senti un groupe « bien amorphe » dans le vestiaire, loin du mental conquérant espéré à Paris.

Un groupe « amorphe » et fatigué dans les coulisses

Les coulisses dévoilent un malaise plus profond encore. Rothen évoque un collectif soudainement atone, presque en apnée, malgré la qualification européenne. « Ils manquent d’énergie ! » martèle-t-il. Ce PSG version 2026 semble déjà usé, la fatigue physique rivalisant avec la lassitude mentale, alors qu’une série de chocs décisifs arrive. Le vestiaire, habituellement bruyant dans la difficulté, est aujourd’hui silencieux. On n’y échange plus, on subit l’instant.

Marquinhos, voix (trop) solitaire dans le vestiaire

Un homme, une voix : Marquinhos. Dans un groupe frappé par l’apathie, le capitaine brésilien tente de maintenir la flamme. À seulement 31 ans, avec plus de 100 sélections nationales et onze saisons au club, il ne lâche rien. C’est lui qui, juste après avoir encaissé, tente de réveiller le collectif. Mais autour, c’est l’indifférence : « Les mecs sont amorphes, ils ne disent rien. » Un mutisme qui pèse lourd, et isole encore davantage le leader du vestiaire.

Aujourd’hui, même l’expérience et la force de Marquinhos semblent impuissantes à dissiper la torpeur collective.

Le PSG déjà annoncé éliminé en LDC

Le PSG va devoir réagir, et vite. La réception de Monaco marquait la première étape d’un véritable marathon : prochain arrêt Le Havre, Monaco encore, puis Chelsea en Ligue des champions. Rothen, l’œil affûté, n’écarte plus le scénario d’un revers au stade Océane tant la dynamique du moment semble négative.

Le club de la capitale ne peut même pas se consoler avec les statistiques. En effet, selon le célèbre statisticien Opta, le PSG n’aurait que 4,6% de chances de remporter la LDC cette saison, et n’est même pas favori de son huitième de finale face à Chelsea, avec 46,7% de chances de passer face aux Blues.