PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Chelsea et annonce 3 coups durs au Havre

Présent en conférence de presse avant le déplacement du PSG au Havre ce samedi (21h05), Luis Enrique a balayé l’actualité chaude du moment : le tirage en Ligue des champions… et l’infirmerie parisienne.

Le point médical du PSG n’est pas anodin. João Neves, Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé figurent parmi les joueurs surveillés avant ce rendez-vous de Ligue 1. Pour Neves, il s’agit d’un problème à la cheville. Le milieu portugais est en soins ces prochains jours, laissant planer une incertitude sur sa disponibilité à court terme. Un coup dur potentiel pour Paris, à l’approche d’un calendrier brûlant.

Chelsea ? « Fascinant »

Mais le moment fort de la conférence est venu au sujet du tirage des huitièmes de finale de la UEFA Champions League, qui offrira au PSG un duel face à Chelsea FC. Luis Enrique n’a pas caché son enthousiasme : « Chelsea ? Tirage au sort fascinant comme d’habitude. Je suis très content. Ce sera fascinant de jouer une équipe anglaise, mais aucun sentiment de revanche. Ce TAS représente notre chemin, on est habitué. On est champions, les problèmes sont pour les autres. » Un message clair, presque provocateur. L’Espagnol assume le statut du PSG et affiche une confiance totale avant ce choc européen.

Concentration maximale au PSG

Avant de penser à Chelsea, Paris devra assurer en championnat face au Havre. Mais dans les mots de Luis Enrique, une chose est évidente : le PSG avance avec certitude. Confiant, ambitieux et conscient de sa force, le champion de France se prépare à un mois décisif. Et visiblement, l’idée de croiser Chelsea ne l’effraie pas. Bien au contraire.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League