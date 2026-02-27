À LA UNE DU 27 FéV 2026
[11:50]ASSE : le même groupe des Verts pour Montanier à Pau ?
[11:34]FC Nantes : Anthony Lopes convoque Cristiano Ronaldo au chevet des Canaris
[11:21]OM : le club officialise une nouvelle grosse signature, jackpot assuré ! 
[11:19]Pronostic LOSC – FC Nantes : les Dogues prêts à enfoncer les Canaris ?
[11:14]Revue de presse : Haise tient son Dembélé au Stade Rennais, 2 renforts en vue à Nice, Risser sous pression à Lens
[10:47]OM : on a retrouvé Longoria, il fait sensation avec un hilarant De Bruyne ! 
[10:39]Pronostic Paris FC – OGC Nice : quelle première pour Kombouaré ?
[10:30]Revue de presse espagnole : Arbeloa a déjà oublié Mbappé au Real Madrid, Flick perd gros au FC Barcelone 
[10:13]PSG : après Vitinha, un chouchou de Doha s’est embrouillé à l’entraînement !  
[09:50]ASSE Mercato : après Tardieu, un autre départ majeur acté chez les Verts ?
PSG : ça chauffe à Paris, Vitinha a recadré un coéquipier dans le vestiaire ! 

Par Bastien Aubert - 27 Fév 2026, 07:46
💬 Commenter
Vitinha (PSG)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Alors que le PSG traverse une zone de turbulences sportives et que Vitinha n’est pas au mieux de sa forme, le Portugais s’est illustré en interne.

La tension est montée d’un cran au PSG, qui traverse une période délicate cette saison. Et si Vitinha n’est pas à son meilleur niveau sur le terrain, L’Équipe explique ce vendredi que le milieu portugais a tenu à rappeler certaines règles en interne.

Un téléphone de trop au PSG

Le 12 janvier dernier, le PSG s’est incliné en Coupe de France face au Paris FC (0-1). Une défaite qui a profondément agacé le vestiaire parisien. L’ambiance était lourde après la rencontre. Frustration, nervosité, silence pesant. Dans ce contexte, un détail a fait sortir Vitinha de sa réserve. Toujours d’après le quotidien sportif, un jeune joueur dont l’identité n’a pas filtré  aurait rapidement dégainé son téléphone portable dans le vestiaire, alors que la colère et la déception dominaient. Un geste malvenu aux yeux du Portugais. Vitinha n’a pas hésité à intervenir pour recadrer son coéquipier.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Un signal envoyé au groupe

Un rappel à l’ordre clair, dans un moment où l’exigence devait primer sur la distraction. Ce n’est pas anodin. Même dans une période où son influence sportive est discutée, Vitinha montre qu’il entend assumer un rôle de leader dans le vestiaire. L’exigence quotidienne reste une règle au PSG, surtout après une élimination frustrante. Dans un club où la pression est permanente, chaque détail compte. Et parfois, un simple téléphone peut symboliser un relâchement que certains cadres refusent d’accepter. À Paris, la reconstruction passera aussi par ces petits gestes.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

