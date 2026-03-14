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PSG : Hakimi a oublié son ex-femme avec une immense star américaine

Par William Tertrin - 14 Mar 2026, 00:00
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Après sa séparation très médiatisée avec l’actrice espagnole Hiba Abouk et son actualité judiciaire mouvementée, Achraf Hakimi est désormais au cœur d’une rumeur qui le lie à une star américaine.

Des rumeurs de relation amoureuse circulent intensément sur les réseaux sociaux autour de la rappeuse, chanteuse et star américaine Cardi B (33 ans) et du latéral international Achraf Hakimi (27 ans), actuel joueur du PSG. Selon plusieurs comptes et publications virales, les deux célébrités auraient été aperçues ensemble au Parc des Princes lors d’un match du PSG, déclenchant une vague de spéculations en ligne.

Les premiers signalements du rapprochement mentionnent que Cardi B aurait commencé à suivre Hakimi sur Instagram, un détail qui a immédiatement attiré l’attention des fans et amplifié les rumeurs de relation. Certaines rumeurs affirment même que le duo aurait été vu en train de rompre le jeûne du Ramadan ensemble lors d’une sortie privée, une anecdote qui alimente encore plus le débat autour de leur complicité.

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Une rumeur relayée alors qu’Hakimi a été renvoyé en procès pour viol après une enquête ouverte en 2023 sur la base des accusations d’une jeune femme qui affirme avoir été agressée sexuellement à son domicile à Boulogne‑Billancourt. Un juge d’instruction a accepté la demande du parquet et décidé qu’il sera jugé devant la cour criminelle départementale.

Hakimi et Cardi B, relation bien réelle ?

Cardi B, de son vrai nom Belcalis Marlenis Almánzar, cumule 164 millions de followers sur Instagram et est connue mondialement pour ses hits, son énergie, et sa vie personnelle souvent scrutée par les médias. Sa relation avec le rappeur Offset avait fait la une des journaux, et plus récemment, ses liens passés avec le joueur de football américain Stefon Diggs avaient déjà relancé les conversations autour de sa vie sentimentale.

De son côté, Achraf Hakimi est l’un des joueurs les plus suivis de l’équipe parisienne, et sa vie privée — notamment après sa séparation médiatisée avec son ex‑épouse Hiba Abouk — a souvent été sujet à spéculation. Il n’a pour l’instant ni confirmé ni infirmé ces nouvelles rumeurs avec Cardi B.

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