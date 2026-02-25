Le PSG traverse une semaine décisive, portée par une double actualité brûlante : Achraf Hakimi, buteur à l’aller contre l’AS Monaco (3-2), vient d’être officiellement renvoyé en procès pour viol. Cette décision de justice place les projecteurs sur le latéral droit marocain. Retour sur les raisons de ce renvoi.

Trois ans après les faits présumés, la juge d’instruction des Hauts-de-Seine a estimé qu’il existait suffisamment de charges pour qu’Achraf Hakimi soit jugé devant la cour criminelle. L’élément central du dossier : le récit de la plaignante, une femme de 24 ans venue signaler une agression sexuelle en février 2023, quelques semaines après une soirée passée au domicile du joueur du PSG suite à des échanges sur Instagram.

L’ordonnance précise que le témoignage de la plaignante est jugé constant, détaillé et circonstancié. Si elle a pu mélanger certaines étapes ou connaître des trous de mémoire – le récit ayant eu lieu un mois et demi après les faits –, la magistrate considère que l’ensemble reste crédible et suffisamment précis pour justifier le renvoi en procès. La parole de la plaignante, renforcée par le choc émotionnel ressenti lors de ses confidences à ses proches, a pesé lourd dans la balance.

Les principaux éléments retenus pour et contre le joueur

Le dossier se distingue par des éléments à charge, mais aussi des circonstances favorables à la défense d’Achraf Hakimi. Côté accusations, plusieurs messages, ainsi que le témoignage d’amies ayant recueilli le récit de la plaignante en état de détresse, figurent dans la décision. La magistrate fait état également de la constance de la version de la jeune femme.

À l’inverse, certains points intriguent : la plaignante a refusé de livrer son téléphone pour une analyse plus poussée, alors que des messages envoyés à sa meilleure amie, juste avant la rencontre, laissent suspecter une possible intention de « piéger » le joueur. Un avis d’expert psychologue, mandaté dans le dossier, remet aussi en question certaines expressions employées par la plaignante, jugées atypiques pour une victime d’agression sexuelle. Enfin, aucune preuve matérielle n’a été rapportée contre le défenseur du PSG.

La riposte et les déclarations d’Hakimi et de sa défense

Face à cette décision, Achraf Hakimi et son entourage s’organisent. Le joueur a immédiatement réagi sur ses réseaux, affichant une posture sereine et déterminée, dans l’attente d’un procès qui, selon lui, doit permettre à « la vérité d’éclater ». Il continue de contester fermement les faits reprochés, pointant du doigt l’absence de preuves tangibles contre lui.

Sa défense, menée par l’avocate Fanny Colin, annonce vouloir interjeter appel de la décision de renvoi, dénonçant une procédure appuyée uniquement sur la parole de la plaignante, sans élément matériel probant. Cette stratégie vise à faire basculer la procédure avant même une audience publique, dans un climat déjà chargé pour le club francilien.

Un contexte pesant pour le PSG avant la Ligue des Champions

Sur le plan sportif, la tempête judiciaire s’abat à un moment-clé. Le PSG joue son avenir européen ce mercredi face à Monaco, après une victoire sur le fil à l’aller, avec Hakimi en buteur décisif. Malgré la décision judiciaire, l’international marocain est confirmé titulaire pour ce choc retour, tandis que le staff parisien doit déjà faire face à l’absence remarquée d’Ousmane Dembélé, encore loin du groupe suite à une blessure au mollet.

L’ambiance pesante autour du vestiaire, et plus largement vécue par l’entourage du club de la capitale, rappelle les périodes agitées traversées par d’autres grandes stars, à l’image du contexte difficile de Kylian Mbappé au Real Madrid que connaît récemment la Ligue 1. À la veille d’un affrontement crucial pour la saison du PSG, la gestion de ce climat extra-sportif sera aussi déterminante que la performance sur le terrain. Pour suivre les statistiques et l’actualité complète du capitaine parisien, il est possible de consulter le dossier dédié à Kylian Mbappé.