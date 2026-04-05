PSG : la rumeur Zinédine Zidane à Paris est relancée !

Promis à l’équipe de France, Zinédine Zidane était néanmoins dans le viseur du PSG par le passé. Une information bel et bien confirmée en Espagne, des années après.

Zinédine Zidane, l’une des figures les plus emblématiques du football français, a accepté l’offre pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, succédant à Didier Deschamps, qui avait annoncé sa volonté de quitter le poste après plusieurs années à la tête des Bleus. Mais ce n’est tout de même pas encore officiel.

Après quatre ans d’absence des bancs, Zidane a désormais un accord complet avec la Fédération française de football pour diriger l’équipe nationale, qui va arriver au prochain Mondial en position de favori.

Un choix clair : la France avant tout

Malgré un grand nombre d’offres alléchantes reçues durant sa période de pause, Zidane a clairement fait savoir que son avenir était tourné vers la sélection française. Parmi les clubs qui ont tenté de le convaincre, le PSG figurait en bonne place, comme le confirme AS ce dimanche.

Le PSG, toujours à la recherche d’un projet ambitieux et d’un entraîneur capable d’allier prestige, culture du club et résultats sur la scène européenne, avait manifesté un intérêt fort il y a quelques années pour l’ancien entraîneur du Real Madrid. Cependant, Zidane a refusé cette offre, préférant attendre et s’engager avec l’équipe nationale.

Cette décision confirme que, pour Zidane, seul le projet tricolore ou un retour au Real Madrid avait une réelle valeur — les autres propositions, même très lucratives, n’ont pas influencé son choix.

Une arrivée au PSG rêvée par les supporters

Dans l’esprit de nombreux supporters parisiens, l’idée de voir Zidane entraîner le PSG avait fait rêver malgré son attachement à Marseille : un entraîneur de classe mondiale, capable de combiner expérience, autorité et vision tactique. Pourtant, la priorité de Zidane n’a jamais réellement été parisienne, comme l’a confirmé sa décision finale.

Un retour aux sources pour « Zizou »

Zidane, ancien Ballon d’Or et héros de la Coupe du monde 1998, revient ainsi à ses racines en s’engageant avec l’équipe nationale de son pays.

Après une carrière d’entraîneur marquée par un succès monumental au Real Madrid — notamment trois Ligues des champions consécutives — son retour dans le football international sera l’un des événements les plus attendus de la saison.