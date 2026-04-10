PSG : un taulier de Luis Enrique fait polémique, deux joueurs du RC Lens l’ont grillé

Absent de la liste des nommés du Prix Marc-Vivien Foé, Achraf Hakimi a été rattrapé par la polémique, et a dû laisser sa place à deux joueurs du RC Lens notamment.

C’est une décision qui ne passe pas inaperçue dans le football français et africain. Achraf Hakimi, dernier lauréat du prestigieux Prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1, ne figure pas parmi les onze nommés pour l’édition 2026.

Une absence d’autant plus surprenante que le latéral droit du PSG, taulier de Luis Enrique, sort encore d’une saison très solide et faisait logiquement partie des favoris pour conserver son titre. Mais cette exclusion n’est pas sportive.

Une règle d’éthique qui change tout

Selon les informations de L’Équipe, la raison de cette absence est directement liée aux critères du trophée. Le Prix Marc-Vivien Foé ne se limite pas aux performances sur le terrain : il prend également en compte le comportement global du joueur, sur et en dehors du terrain.

Or, Achraf Hakimi est actuellement concerné par une procédure judiciaire dans une affaire de viol, ce qui a conduit les organisateurs à l’écarter de la liste des nommés. Les règles du prix précisent qu’un joueur doit avoir un “comportement exemplaire”, ce qui a motivé cette décision.

Le RC Lens place Koffi et Sangaré

Cette absence ouvre la porte à d’autres profils, notamment du côté du RC Lens.

Deux joueurs lensois figurent ainsi parmi les onze nommés : Hervé Koffi, gardien burkinabè d’Angers prêté par le RCL, qui réalise une saison extraordinaire, tout comme Mamadou Sangaré, la révélation de Ligue 1 qui brille au sein de l’entrejeu lensois.

Une sélection très ouverte cette année

Aux côtés des deux joueurs liés au RC Lens, la liste 2026 comprend notamment d’autres profils talentueux : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Marseille), Lamine Camara (Sénégal, Monaco), Bamba Dieng (Sénégal, Lorient), Guéla Doué (Côte d’Ivoire, Strasbourg), Martial Godo (Côte d’Ivoire, Strasbourg), Ilan Kebbal (Algérie, Paris FC), Arsène Kouassi (Burkina Faso, Lorient), Aïssa Mandi (Algérie, Lille), et Moussa Niakhaté (Sénégal, Lyon).

Le choix final sera effectué par un jury de journalistes spécialisés, et le vainqueur sera dévoilé le 11 mai.