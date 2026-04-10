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FRANCE

PSG Mercato : Paris va dégainer, un double transfert à 100 M€ en préparation !

Par William Tertrin - 10 Avr 2026, 21:20
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Luis Enrique et Luis Campos discutant avant le match contre le Stade Rennais.

Avec Karim Coulibaly et Joel Ordóñez dans le viseur, le PSG prépare un double transfert à un prix d’or de 100 millions d’euros pour renforcer sa défense centrale.

Le mercato du PSG s’accélère en coulisses. Selon le compte X PSGINSIDE-ACTUS, le club de la capitale préparerait une offensive estimée à 45 millions d’euros pour s’attacher les services de Karim Coulibaly, jeune défenseur du Werder Brême.

Un dossier déjà très concurrentiel, où plusieurs cadors européens surveillent la situation de près.

Un jeune talent très courtisé en Europe

Âgé de seulement 18 ans, Karim Coulibaly s’est imposé comme l’un des profils les plus prometteurs de Bundesliga. Défenseur central moderne, puissant et gaucher, il attire l’attention de nombreux clubs majeurs.

Parmi les prétendants évoqués :

  • Arsenal
  • Real Madrid
  • Manchester United
  • Inter Milan
  • Bayern Munich
  • Borussia Dortmund

Une concurrence XXL qui pourrait faire grimper les enchères dans les prochaines semaines.

Le Werder Brême fixe ses conditions

Selon les informations déjà rapportées, le Werder Brême ne compte pas brader son joueur. Le club allemand attendrait une offre comprise entre 45 et 50 millions d’euros pour ouvrir la porte à un transfert.

Le PSG serait donc dans les standards du marché, mais devra convaincre face à des clubs déjà très avancés sur le suivi du joueur. De plus, des contacts auraient déjà été établis entre Paris et l’entourage du joueur, confirmant l’intérêt concret du club parisien.

Un transfert qui ne bloque pas le dossier Ordóñez

Autre information importante rapportée par PSGINSIDE-ACTUS : ce possible recrutement n’empêcherait pas le PSG de poursuivre la piste Joel Ordóñez, également suivi par la cellule de recrutement parisienne et ancienne priorité de l’OM. Comme pour Coulibaly, le joueur du Club Bruges devrait partir contre une offre de 50 millions d’euros.

Le club de la capitale continue donc de renforcer sa défense avec une stratégie basée sur de jeunes talents à fort potentiel, et Karim Coulibaly s’inscrit parfaitement dans cette logique, au même titre que d’autres profils déjà suivis par la direction sportive parisienne.

Un dossier encore loin d’être bouclé

Même si le PSG apparaît comme un acteur sérieux, le dossier reste ouvert, et le mercato ne fait que commencer, mais ce dossier pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs des prochaines semaines.

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