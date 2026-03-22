PSG Mercato : c’est confirmé pour cette piste qui fait rêver Luis Enrique et toute l’Europe !

Ces derniers jours, le PSG s’intéresserait de près à Karim Coulibaly, jeune défenseur central du Werder Brême âgé de 18 ans. Selon les informations relayées par DeichStube, le directeur sportif du club allemand, Clemens Fritz, a confirmé que plusieurs clubs s’intéressaient à son joueur, sans citer explicitement le PSG.

Dans l’émission Doppelpass sur Sport 1, Fritz a déclaré :

« Cet intérêt n’est pas une surprise. On parle d’un défenseur central gaucher de 18 ans, titulaire indiscutable en Bundesliga. Il suscite de l’intérêt. Il est très lucide, très concentré et déterminé, et c’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. » Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus J'en profite

Un gros transfert cet été ?

Le PSG, qui surveille régulièrement les jeunes talents européens pour renforcer sa défense, aurait déjà supervisé Coulibaly à plusieurs reprises et échangé avec son entourage, mais aucune offre officielle n’a encore été déposée. Selon les sources allemandes, le club parisien figure néanmoins en bonne place sur la liste de Luis Enrique pour cet été.

Le Werder Brême souhaite vendre son jeune défenseur central pour un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros, ce qui en ferait un investissement majeur pour le PSG, mais cohérent avec sa politique de recrutement ciblé.

Karim Coulibaly, avec sa précocité et sa polyvalence en défense, représente une option stratégique pour le PSG, qui pourrait renforcer son arrière-garde tout en préparant l’avenir. Le mercato parisien s’annonce donc animé, avec un intérêt confirmé pour l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Allemagne.